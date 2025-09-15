Schluss mit der Baustelle: Die Martinsschule in Marktoberdorf ist fast fertig

„Erste Schultage sind immer aufregend“, sagt Schulleiter Jörg Schneider. „Aber in diesem Jahr wohl ganz besonders.“ Denn am Dienstag sehen die Schülerinnen und Schüler der St. Martinsschule zum ersten Mal ihr neues Schulhaus von innen. Viele Jahre lang wurde geplant und gebaut, Millionen wurden in das Projekt investiert. Nun ist der Moment gekommen, auf den so viele hingearbeitet haben: Es kehrt Leben in das größte Bauprojekt der Stadtgeschichte von Marktoberdorf ein. „Noch ist nicht alles fertig“, sagt Schneider. „Doch das Leben wird uns zeigen, wie es am besten läuft.“
37-Millionen-Euro-Projekt
