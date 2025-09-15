Icon Menü
Marinsschule Markotberdorf: Bauarbeiten sind in den letzten Zügen – Die Projektleiterin zieht Bilanz

37-Millionen-Euro-Projekt

Schluss mit der Baustelle: Die Martinsschule in Marktoberdorf ist fast fertig

Über 200 Schüler ziehen am Dienstag in die neue Grundschule. Zum Inventar gehört auch ein neuer Flügel. Hinter dem Instrument steckt eine berührende Geschichte.
Von Stefanie Gronostay und Felicia Straßer
    • |
    • |
    • |
    Am Dienstag ist es so weit: Schülerinnen und Schüler ziehen in die neu gebaute Grundschule St. Martin in Marktoberdorf.
    Am Dienstag ist es so weit: Schülerinnen und Schüler ziehen in die neu gebaute Grundschule St. Martin in Marktoberdorf. Foto: Thomas Häring

    „Erste Schultage sind immer aufregend“, sagt Schulleiter Jörg Schneider. „Aber in diesem Jahr wohl ganz besonders.“ Denn am Dienstag sehen die Schülerinnen und Schüler der St. Martinsschule zum ersten Mal ihr neues Schulhaus von innen. Viele Jahre lang wurde geplant und gebaut, Millionen wurden in das Projekt investiert. Nun ist der Moment gekommen, auf den so viele hingearbeitet haben: Es kehrt Leben in das größte Bauprojekt der Stadtgeschichte von Marktoberdorf ein. „Noch ist nicht alles fertig“, sagt Schneider. „Doch das Leben wird uns zeigen, wie es am besten läuft.“

