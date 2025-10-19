Mit über 2,5 Promille unterwegs: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Marktoberdorf

Am Samstagnachmittag war ein 54-Jähriger Autofahrer in Marktoberdorf unterwegs und hat einen Unfall verursacht. Laut Polizei fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug auf der Ruderatshofener Straße stadteinwärts. An dem Kreisverkehr zur Moosstraße bemerkte er zu spät, dass eine 27-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen vor ihm verkehrsbedingt bremste. Der 54-Jährige fuhr ihr mit seinem Auto gegen das Heck. Die 27-Jährige klagte über Schmerzen, benötigte aber keinen Rettungsdienst. Es entstand ein Schaden von mindestens 10.500 Euro. Das Fahrzeug des 54-Jährigen war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch beim Unfallverursacher. Ein freiwilliger Vortest bestätigte die Vermutung. Der Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Einen Führerschein konnte die Beamten nicht sicherstellen, da der 54-Jährige bereits nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wird nun wegen mehreren Delikten ermittelt.

Dirk Ambrosch

87616 Marktoberdorf

Auto