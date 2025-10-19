Icon Menü
Marktoberdorf: 54-Jähriger mit 2,5 Promille verursacht Unfall – kein Führerschein, Auto abgeschleppt

Hoher Schaden bei Unfall

Mit über 2,5 Promille unterwegs: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Marktoberdorf

Ein 54-Jähriger fährt in Marktoberdorf mit über 2,5 Promille auf das Auto einer jungen Frau auf. Einen Führerschein hatte der Mann gar nicht mehr.
Von Dirk Ambrosch
    Ein betrunkener Autofahrer hat in Marktoberdorf einen Unfall verursacht.
    Ein betrunkener Autofahrer hat in Marktoberdorf einen Unfall verursacht. Foto: picture alliance / dpa

    Am Samstagnachmittag war ein 54-Jähriger Autofahrer in Marktoberdorf unterwegs und hat einen Unfall verursacht. Laut Polizei fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug auf der Ruderatshofener Straße stadteinwärts. An dem Kreisverkehr zur Moosstraße bemerkte er zu spät, dass eine 27-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen vor ihm verkehrsbedingt bremste. Der 54-Jährige fuhr ihr mit seinem Auto gegen das Heck. Die 27-Jährige klagte über Schmerzen, benötigte aber keinen Rettungsdienst. Es entstand ein Schaden von mindestens 10.500 Euro. Das Fahrzeug des 54-Jährigen war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch beim Unfallverursacher. Ein freiwilliger Vortest bestätigte die Vermutung. Der Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Einen Führerschein konnte die Beamten nicht sicherstellen, da der 54-Jährige bereits nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wird nun wegen mehreren Delikten ermittelt.

