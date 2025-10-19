Stark gegen Starkregen: Bau- und Energietage zeigen Wege zum besseren Hochwasserschutz

Die Bau- und Energietage im Marktoberdorfer Modeon haben am vergangenen Wochenende erneut steigendes Interesse verzeichnet. „Die Aussteller werden immer mehr“, freute sich Mitorganisator Martin Sambale, Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (eza!). Rund 35 Unternehmen und Institutionen informierten Besucherinnen und Besucher über moderne Heiztechniken, Altbausanierung, Nachverdichtung und Raumgestaltung. Die Bau- und Energietage Ostallgäu werden von Eza, dem Landkreis Ostallgäu und der Stadt Marktoberdorf organisiert
Bauen und Wohnen im Ostallgäu
