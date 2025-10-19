Icon Menü
Marktoberdorf: Bau- und Energietage mit starkem Fokus auf Nachhaltigkeit und Hochwasserschutz

Bauen und Wohnen im Ostallgäu

Stark gegen Starkregen: Bau- und Energietage zeigen Wege zum besseren Hochwasserschutz

Bei den Bau-und Energietagen in Marktoberdorf steht der Hochwasserschutz im Fokus. Experten zeigen, wie Eigentümer Risiken erkennen und Schäden vermeiden können.
    Prävention ist beim Thema Starkregen und Überschwemmung ganz wichtig. Das erfuhren Besucher und Besucherinnen bei den Bau- und Energietagen Ostallgäu in Marktoberdorf.
    Foto: picture alliance/dpa

    Die Bau- und Energietage im Marktoberdorfer Modeon haben am vergangenen Wochenende erneut steigendes Interesse verzeichnet. „Die Aussteller werden immer mehr“, freute sich Mitorganisator Martin Sambale, Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (eza!). Rund 35 Unternehmen und Institutionen informierten Besucherinnen und Besucher über moderne Heiztechniken, Altbausanierung, Nachverdichtung und Raumgestaltung. Die Bau- und Energietage Ostallgäu werden von Eza, dem Landkreis Ostallgäu und der Stadt Marktoberdorf organisiert

