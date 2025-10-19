Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Marktoberdorf: Jutta Jandl bei Veranstaltungsreihe „Im Gespräch mit...“ – Wie sie den Krieg erlebte

Von Berlin ins Allgäu gezogen

„Ich bin ein Berliner“: Diese Allgäuerin verfolgte Kennedys berühmte Rede live

Jutta Jandl war der erste Gast in der Veranstaltungsreihe „Im Gespräch mit...“ von der Kulturwelt Marktoberdorf. Dort erzählte sie von ihrer Kindheit im Krieg.
Von Felicia Straßer
    • |
    • |
    • |
    Zur Auftaktveranstaltung der Reihe „Im Gespräch mit...“ war Jutta Jandl zu Gast. Interviewt wurde sie von Christoph Thoma, der mehr über ihr Leben erfahren wollte.
    Zur Auftaktveranstaltung der Reihe „Im Gespräch mit...“ war Jutta Jandl zu Gast. Interviewt wurde sie von Christoph Thoma, der mehr über ihr Leben erfahren wollte. Foto: Felicia Straßer

    Kindsein im Zweiten Weltkrieg, während des Kalten Kriegs in Westberlin leben und dann schließlich in Marktoberdorf seine Heimat finden: Jutta Jandl hat in ihrem Leben sicherlich viel erlebt. Ein bisschen mehr über ihre Geschichte zu erfahren, das war das Ziel von Christoph Thoma. Denn Jandl war sein erster Gast in der Veranstaltungsreihe „Im Gespräch mit...“ von der Kulturwelt Marktoberdorf. „Wir wollen aufzeigen, dass unsere Stadt eine Vielzahl an engagierten Persönlichkeiten hat“, sagte er.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden