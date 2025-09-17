Kleine Steine, große Wirkung: Jetzt hat auch das Opatija eine Lego-Rampe für Rollstuhlfahrer

Kunterbunt zusammengewürfelt sind die Legosteine, die als Rampe zusammengebaut vor dem Restaurant Opatija stehen. Auf der grauen Straße ist sie ein wahrer Hingucker. Doch die Steine sind nicht nur schön anzusehen. Sie können weit mehr als das. Die Rampe soll Menschen mit Beeinträchtigung Zugang zu dem Restaurant ermöglichen, das nur über eine kleine Stufe zu erreichen ist. Für Rollstuhlfahrer und Fußgänger mit Rollator war das bisher ein großes Hindernis.
Barrierefreiheit
