Barrierefreiheit Kleine Steine, große Wirkung: Jetzt hat auch das Opatija eine Lego-Rampe für Rollstuhlfahrer

Kleine Stufen erschweren den Restaurantbesuch für Rollstuhlfahrer erheblich. Deshalb werden immer mehr Lokale in Marktoberdorf mit Lego-Rampen ausgestattet.