Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Marktoberdorf: Lego-Rampe beim Opatija – jetzt können dort auch Rollstuhlfahrer das Restaurant besuchen

Barrierefreiheit

Kleine Steine, große Wirkung: Jetzt hat auch das Opatija eine Lego-Rampe für Rollstuhlfahrer

Kleine Stufen erschweren den Restaurantbesuch für Rollstuhlfahrer erheblich. Deshalb werden immer mehr Lokale in Marktoberdorf mit Lego-Rampen ausgestattet.
Von Felicia Straßer
    • |
    • |
    • |
    Nun hat auch das Restaurant Opatija eine Lego-Rampe. Es ist die Vierte in Marktoberdorf. Auf dem Bild von links: Nusreta Krbuljic vom Opatija, Benjamin Göner, Alexander Nierer, Artur Mohr, Enes Krbuljic vom Opatija und Waltraud Joa.
    Nun hat auch das Restaurant Opatija eine Lego-Rampe. Es ist die Vierte in Marktoberdorf. Auf dem Bild von links: Nusreta Krbuljic vom Opatija, Benjamin Göner, Alexander Nierer, Artur Mohr, Enes Krbuljic vom Opatija und Waltraud Joa. Foto: Felicia Straßer

    Kunterbunt zusammengewürfelt sind die Legosteine, die als Rampe zusammengebaut vor dem Restaurant Opatija stehen. Auf der grauen Straße ist sie ein wahrer Hingucker. Doch die Steine sind nicht nur schön anzusehen. Sie können weit mehr als das. Die Rampe soll Menschen mit Beeinträchtigung Zugang zu dem Restaurant ermöglichen, das nur über eine kleine Stufe zu erreichen ist. Für Rollstuhlfahrer und Fußgänger mit Rollator war das bisher ein großes Hindernis.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden