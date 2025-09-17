Da staunen die Männer: Julia Jedelhauser vor ihnen auf dem Kitzbüheler Horn

Kitzbühel, Zillertal, Großvenediger, Brixental: Das klingt für die einen nach Urlaub, für die anderen nach einer gewaltigen Herausforderung. Eine Herausforderung bestehend aus einer Strecke von 216 Kilometern und 4600 Höhenmeter mit dem steilen Schlussabschnitt hinauf auf das Kitzbühler Horn. Wer das überhaupt schafft, kann sich freuen. Wer bei diesem harten Radrennen Zweite wird, darf laut jubeln. So wie die Marktoberdorferin Dr. Julia Jedelhauser.
Radrennen gemeistert
