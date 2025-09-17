Icon Menü
Marktoberdorfer Ärztin Dr. Julia Jedelhauser erobert das Kitzbüheler Horn: Platz zwei beim Radmarathon

Radrennen gemeistert

Da staunen die Männer: Julia Jedelhauser vor ihnen auf dem Kitzbüheler Horn

Die Ärztin aus Marktoberdorf stellt sich dem Kitzbüheler Radmarathon. 1500 haben sich angemeldet, nur knapp 1000 kommen durch. Julia Jedelhauser fährt aufs Podest.
Von Andreas Filke
    Drei Frauen, ein Verein: Beim Kitzbüheler Radmarathon standen (von links) Dr. Julia Jedelhauser als Zweite, Janine Meyer als Siegerin und Lisa Stein als Drittplatzierte gemeinsam auf dem Podest.
    Drei Frauen, ein Verein: Beim Kitzbüheler Radmarathon standen (von links) Dr. Julia Jedelhauser als Zweite, Janine Meyer als Siegerin und Lisa Stein als Drittplatzierte gemeinsam auf dem Podest. Foto: Kitzbühel Radmarathon

    Kitzbühel, Zillertal, Großvenediger, Brixental: Das klingt für die einen nach Urlaub, für die anderen nach einer gewaltigen Herausforderung. Eine Herausforderung bestehend aus einer Strecke von 216 Kilometern und 4600 Höhenmeter mit dem steilen Schlussabschnitt hinauf auf das Kitzbühler Horn. Wer das überhaupt schafft, kann sich freuen. Wer bei diesem harten Radrennen Zweite wird, darf laut jubeln. So wie die Marktoberdorferin Dr. Julia Jedelhauser.

