Jetzt geht es richtig los: Der Umzug der Martinsschule beginnt

War es vor wenigen Tagen noch ein symbolischer Umzug (wir berichteten), hat die Arbeit nun richtig angefangen. Zum neuen Schuljahr Mitte September soll der Unterricht in der neuen Martinsschule im Stadtzentrum starten. Bis dahin müssen nicht nur die Restarbeiten am Neubau erledigt werden, sondern auch Gegenstände von der Auschweichschule am Modeon ins neue Gebäude transportiert werden. Da halfen auch die Mitabeiter des Bauhofs mit.
Millionenprojekt in Marktoberdorf
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden