Martinsschule in Marktoberdorf zieht um: Der große Umzug ins neue Schulgebäude beginnt

Millionenprojekt in Marktoberdorf

Jetzt geht es richtig los: Der Umzug der Martinsschule beginnt

Mit dem neuen Schuljahr beginnt auch der Unterricht in der neu errichten Martinsschule. In den Sommerferien steht der Umzug an. Was jetzt passiert
Von Dirk Ambrosch
    War es vor wenigen Tagen noch ein symbolischer Umzug (wir berichteten), hat die Arbeit nun richtig angefangen. Zum neuen Schuljahr Mitte September soll der Unterricht in der neuen Martinsschule im Stadtzentrum starten. Bis dahin müssen nicht nur die Restarbeiten am Neubau erledigt werden, sondern auch Gegenstände von der Auschweichschule ins neue Gebäude transportiert werden. Da halfen auch die Mitabeiter des Bauhofs mit.
    War es vor wenigen Tagen noch ein symbolischer Umzug (wir berichteten), hat die Arbeit nun richtig angefangen. Zum neuen Schuljahr Mitte September soll der Unterricht in der neuen Martinsschule im Stadtzentrum starten. Bis dahin müssen nicht nur die Restarbeiten am Neubau erledigt werden, sondern auch Gegenstände von der Auschweichschule am Modeon ins neue Gebäude transportiert werden. Da halfen auch die Mitabeiter des Bauhofs mit.

