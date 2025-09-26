Icon Menü
Martinsschule Marktoberdorf: Hier können online Führungen durch den Neubau gebucht werden

Marktoberdorf

Exklusive Einblicke: Jetzt online Führungen durch die neue Martinsschule Marktoberdorf buchen

Die neue Martinsschule in Marktoberdorf öffnet ihre Türen für die Öffentlichkeit und bietet Schulhausführungen an. Alle Infos.
Von Stefanie Gronostay
    • |
    • |
    • |
    Es sieht nicht nur von außen, sondern auch von innen besonders aus: Der Neubau der St. Martinsschule Marktoberdorf kann im Oktober besichtigt werden.
    Es sieht nicht nur von außen, sondern auch von innen besonders aus: Der Neubau der St. Martinsschule Marktoberdorf kann im Oktober besichtigt werden. Foto: Thomas Häring

    Er ist eines der größten Bauprojekte der Stadt Marktoberdorf und ein Meilenstein in der Schul- und Stadtgeschichte: Der Neubau der Grundschule St. Martin hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Vor Kurzem ist die Schulfamilie eingezogen. Nun sollen auch die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bekommen, die Schule von innen zu besichtigen.

    Hier können Tickets für die Schulhausführung in Marktoberdorf gebucht werden

    Dafür werden verschiedene Führungen angeboten – am Samstag, 25. Oktober, am Sonntag, 26. Oktober sowie in der darauffolgenden Woche. Wer dabei sein will, kann sich online auf der Schulhomepage unter www.stmartin-grundschule.de dafür anmelden. Gleichzeitig gibt es – in begrenztem Umfang – die Möglichkeit, beim Singspiel „Till Eulenspiegel will fliegen“ dabei zu sein. Auch dafür gibt es Tickets auf der Schulhomepage.

