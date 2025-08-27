Direktorin verlässt nach fast 16 Jahren das Künstlerhaus Marktoberdorf

Nach knapp 16 Jahren als künstlerische Leiterin und Direktorin verlässt Maya Heckelmann das Künstlerhaus Marktoberdorf. Das gab der Vorstand am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. Die Entscheidung sei gemeinsam getroffen worden, erklärt Carl Singer, Vorsitzender der Kunst- und Kulturstiftung Dr. Geiger-Haus, im Gespräch mit der Redaktion. Heckelmann habe in all den Jahren das Profil des Hauses maßgeblich geprägt - mit zahlreichen hochkarätigen Ausstellungen und einem Programm von hoher künstlerischer Qualität. Künftig wolle sich das Künstlerhaus neu ausrichten und stärker auf Regionalität setzen.

Künstlerhaus Marktoberdorf hat sich Namen gemacht

Seit seiner Eröffnung 2001 hat sich das Künstlerhaus weit über die Grenzen der Ostallgäuer Kreisstadt hinaus einen Namen gemacht. Regelmäßig finden dort besondere Formate statt - etwa die Ostallgäuer Kunstausstellung oder Ausstellungen namhafter internationaler Künstlerinnen und Künstler wie Caroline Achaintre.

Dass Maya Heckelmann in dieser Zeit entscheidend dazu beigetragen hat, steht außer Frage. Ihr sei es immer ein Anliegen gewesen, große Namen nach Marktoberdorf zu holen und den Blick über die Region hinaus zu öffnen, sagt Singer. „Ihre Auswahl an Künstlerinnen und Künstlern sowie die Vielfalt der Themen haben das Künstlerhaus weit über die Region hinaus bekannt gemacht und viele Besucherinnen und Besucher begeistert“, schreibt der Vorstand in der Pressemitteilung und bedankt sich für Heckelmanns Engagement.

Künstlerhaus Marktoberdorf richtet sich neu aus

Gleichzeitig habe sich in den vergangenen Jahren das kulturelle Umfeld in der Region verändert, sagt Singer. Man müsse nur nach Kempten, Kaufbeuren oder Memmingen schauen. Einrichtungen wie das Künstlerhaus stünden vor der Aufgabe, ihr Profil weiter zu schärfen. Das Museum möchte deshalb künftig die regionale und junge Kunstszene noch stärker in den Fokus rücken sowie zugleich eine größere thematische Vielfalt ins Programm aufnehmen. Ziel sei es, das Museum für ein breiteres Publikum attraktiv zu machen und die positiven Besucherzahlen der vergangenen Jahre auszubauen.

Heckelmann verlässt das Künstlerhaus im September. Eine Nachfolge steht bislang nicht fest. Auch ein Bewerbungsverfahren läuft noch nicht, informiert Singer. Der Vorstand berät das in seiner nächsten Sitzung im Oktober.