Metzgerei Baur feiert 100-jähriges Bestehen

Die Metzgerei Baur aus Ronsberg feierte ihr 100-jähriges Bestehen mit einem großen Fest für Familie, Freunde und Kunden. Rund 500 geladene Gäste kamen am Betriebsabend zur offiziellen Feier, bei der die Musikkapelle Engetried für musikalische Untermalung sorgte. Bei der Feier wurden Mitarbeiter für ihre besonderen Dienstjahre geehrt, darunter zehn, 15, 20, 25, 30 und 35 Jahre Betriebszugehörigkeit. Der Familiennachmittag war ein voller Erfolg. Wegen der großen Besucherzahl war das Zelt zeitweise so voll, dass über eine Schließung nachgedacht wurde. Die Besucher genossen die vielfältigen Programmpunkte wie Torwandschießen, Laserschießen, Kinderschminken, Glitzertattoos, Hüpfburg, Trampolin und Esel-Streichelzoo. Der Musikverein Ronsberg sorgte für die passende musikalische Untermalung. Abends fand eine Party mit der Partyband VolXXrocker statt, die rund 900 Besucher anlockte. (Simone Baur)

