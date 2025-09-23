Jugendkart-Slalom am Fuße des Auerbergs

Der AMC Bernbeuren-Auerberg hatte zum zehnten und letzten Lauf um den Zugspitzpokal 2025 geladen – 105 Fahrer fanden sich auf den Starterlisten und konnten ihren Mumm auf dem interessanten Parcours beweisen.

In der K1 ging Benjamin Jakob vom MSC Lechbruck zum zweiten Mal in dieser Saison an den Start und wurde 22., Team-Kollege Vitus Niklas hatte Premiere und fuhr auf Platz 25. Sieger in der K1 wurde Luis Haseitl von Rapid Lechrain, gefolgt von Mauritz Kreb vom MSC Altenstadt und Annalena Fichtel vom MSC Steingaden.

In der starterreichsten K2 ging der Sieg an Theo Herrmann vom MSC Altenstadt, Platz zwei an Max Lutz von Rapid Lechrain und Platz drei an Michelle Bittrich vom MSC Altenstadt. Fabian Marby vom MSC Lechbruck fuhr die schnellste Rundenzeit seiner Klasse, kassierte aber leider vier Strafsekunden und wurde Fünfter. Team-Kollege Kilian Huber wurde 13., Lian Lehmann 15., Joséphine Hofmann 18., Nea Schemmel 23. und Anna Schwaiger 31.

Die K3 konnte Lena Grieser vom MSC Lechbruck gewinnen, knapp vor Leo Hauder vom MSC Ohlstadt und Ben-Luca Bittrich vom MSC Altenstadt. Lion Schemmel vom MSC Lechbruck fuhr auf Rang acht, Mira Rotondaro mit der drittschnellsten Rundenzeit, aber leider vier Strafsekunden, auf Rang zehn und Max Schwaiger auf Rang 13.

Der Sieg der K4 ging mit Leon Bader zum MSC Ohlstadt, gefolgt von den MSC Steingadenern Aenna Hertzsch und Emilie Wieland. Paul Natzeder vom MSC Lechbruck folgte auf Rang vier. Die K5 war in weiblicher Hand: Nuria Göbel vom MSC Ohlstadt durfte auf dem Treppchen als Klassenbeste stehen, Celina Grieser vom MSC Lechbruck auf Platz zwei, Felix Amelunxen vom MSC Altenstadt auf Platz drei. Tobias Gensrich wurde vierter, seine Schwester Sarah neunte.

Die Königsklasse K6 gewann Celine Theurich-Borges vom MSC Ohlstadt vor Sebastian Hipp vom MSC Weilheim und Lena Wiechmann vom MSC Altenstadt.

