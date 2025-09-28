Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Neue Baugebiete in Marktoberdorf: Pläne für Bertoldshofen und Gewend sorgen für Diskussionen

Mehr Platz für Bauwillige

Menschen stehen Schlange: Wohnraum ist knapp in Marktoberdorf

Seit Jahren fehlen Häuser und Wohnungen. Nun gibt der Stadtrat den Anschub für neues Wohnen in Bertoldshofen und im Gewend. Doch es gibt auch Widerstand.
Von Andreas Filke
    • |
    • |
    • |
    So könnte das Neubaugebiet in Bertoldshofen aussehen. Es bietet Platz für 47 Wohneinheiten. Das Areal soll in zwei Abschnitten erschlossen werden.
    So könnte das Neubaugebiet in Bertoldshofen aussehen. Es bietet Platz für 47 Wohneinheiten. Das Areal soll in zwei Abschnitten erschlossen werden. Foto: Büro Orte gestalten München

    Möglichst bezahlbares Wohnen und das nicht nur als Eigentum, sondern auch zur Miete: Das sind ebenso in Marktoberdorf die Wünsche vieler. Deshalb will die Stadt in Bertoldshofen ein neues Baugebiet erschließen und es in der Stadt, genauer im Gewend, dem St. Ulrichswerk des Bistums Augsburg ermöglichen, Wohnraum zur Miete zu schaffen. Rennt die Stadt mit diesen Plänen in Bertoldshofen offene Türen ein, regt sich im Gewend Widerstand bei zwei Anwohnern, die in Zukunft auf den Komplex aus drei Mehrfamilienhäuser blicken werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden