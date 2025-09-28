Menschen stehen Schlange: Wohnraum ist knapp in Marktoberdorf

Möglichst bezahlbares Wohnen und das nicht nur als Eigentum, sondern auch zur Miete: Das sind ebenso in Marktoberdorf die Wünsche vieler. Deshalb will die Stadt in Bertoldshofen ein neues Baugebiet erschließen und es in der Stadt, genauer im Gewend, dem St. Ulrichswerk des Bistums Augsburg ermöglichen, Wohnraum zur Miete zu schaffen. Rennt die Stadt mit diesen Plänen in Bertoldshofen offene Türen ein, regt sich im Gewend Widerstand bei zwei Anwohnern, die in Zukunft auf den Komplex aus drei Mehrfamilienhäuser blicken werden.
Mehr Platz für Bauwillige
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden