Neue Deponie in Kraftisried eröffnet: Geiger Gruppe sorgt für sichere Entsorgung

Allen Grund zum Feiern gab es in Kraftisried: Dort hat die Geiger Gruppe am Freitag ihre neue Deponie eröffnet - „mit großer Freude und auch ein wenig Stolz“, wie Geschäftsführer Markus Brutscher (Zweiter von links) sagte. Zusammen mit Benedikt Haslinger (Geschäftsführer der Deponiegesellschaft, von links), Cassian Gruber (Leiter Geschäftsbereich Umwelt) und Thorsten Wolff (Leiter Deponiebetriebe und -entwicklung) blickt er auf eine anspruchsvolle Bauzeit zurück.

Deponie in Kraftisried sorgt für sichere Entsorgung

Vor zwei Jahren hatten die Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Kiesgrube begonnen. Jetzt ist der erste Bauabschnitt fertig. Seit Mai wird die Deponie bereits genutzt.Dass sie gebraucht wird, zeigen die Zahlen: Schon 50.000 Tonnen Material wurden eingelagert – darunter Erde, Bauschutt oder alte Straßenbeläge. Es sind Stoffe, die nicht mehr wiederverwertet werden können. Mit der Deponie sorgt die Geiger Gruppe für eine sichere Entsorgung - dank eines hochmodernen und ausgeklügelten Systems. Wie das funktioniert, lesen Sie in einem ausführlichen Bericht in den nächsten Ausgaben.