Neue Deponie in Kraftisried: Sichere Entsorgung mineralischer Abfälle optimiert!

Eröffnung

Neue Deponie in Kraftisried: Wie funktioniert dort die Entsorgung?

Die Geiger Gruppe hat in Kraftisried eine Deponie für mineralische Abfälle eröffnet. Doch wie läuft die Entsorgung ab? Ein Besuch vor Ort gibt Antworten.
Von Stefanie Gronostay
    Die Geiger Gruppe hat in Kraftisried eine neue Deponie eröffnet.
    Die Geiger Gruppe hat in Kraftisried eine neue Deponie eröffnet. Foto: Basti Heckl/Geiger Gruppe

    Die Geiger Gruppe blickt auf eine über 100-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Ihre Leistungsbereiche basieren auf dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft – mit dem Ziel, möglichst viele Stoffe wiederzuverwerten. Doch was passiert mit Stoffen, die nicht mehr verwertet werden können? Auch für diese Materialien müssen gesicherte Entsorgungsmöglichkeiten vorhanden sein, sagt Markus Brutscher, Mitglied der Geschäftsleitung der Geiger Gruppe. Im Raum Schwaben gibt es einen Bedarf an weiteren Kapazitäten – daher beschloss die Geiger Gruppe, in eine Deponie zu investieren. Diese ist nun feierlich in Kraftisried eröffnet worden. 

