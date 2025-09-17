Neue Deponie in Kraftisried: Wie funktioniert dort die Entsorgung?

Die Geiger Gruppe blickt auf eine über 100-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Ihre Leistungsbereiche basieren auf dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft – mit dem Ziel, möglichst viele Stoffe wiederzuverwerten. Doch was passiert mit Stoffen, die nicht mehr verwertet werden können? Auch für diese Materialien müssen gesicherte Entsorgungsmöglichkeiten vorhanden sein, sagt Markus Brutscher, Mitglied der Geschäftsleitung der Geiger Gruppe. Im Raum Schwaben gibt es einen Bedarf an weiteren Kapazitäten – daher beschloss die Geiger Gruppe, in eine Deponie zu investieren. Diese ist nun feierlich in Kraftisried eröffnet worden.

