Krankenhausareal Marktoberdorf: Ab Herbst 2026 wird gebaut

Nach sieben Jahren Ungewissheit steht nun endlich fest: Ab Herbst 2026 soll auf dem ehemaligen Krankenhausareal in Marktoberdorf gebaut werden. Die Bau- und Siedlungsgenossenschaft (BSG) Allgäu will dort das Wohnprojekt „Hochwiespark – Wohnen südlich der Buchel“ realisieren. Geplant sind 18 Eigentumswohnungen in zwei Gebäuden mit Wohnflächen von 65 bis 106 Quadratmetern. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen, teilt die BSG mit.

Stefanie Gronostay Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87616 Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eigentumswohnung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis