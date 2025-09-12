Icon Menü
Neues Wohnprojekt „Hochwiespark“ in Marktoberdorf: Bau startet 2026 auf Krankenhaus-Areal

Marktoberdorf

Krankenhausareal Marktoberdorf: Ab Herbst 2026 wird gebaut

Auf dem ehemaligen Krankenhausareal in Marktoberdorf geht es nun doch voran: An der Hochwiesstraße sollen neue Eigentumswohnungen entstehen. Das ist geplant.
Von Stefanie Gronostay
    Ab Herbst 2026 sollen auf dem ehemaligen Krankenhausareal in Marktoberdorf 18 neue Eigentumswohnungen entstehen.
    Ab Herbst 2026 sollen auf dem ehemaligen Krankenhausareal in Marktoberdorf 18 neue Eigentumswohnungen entstehen. Foto: BSG-Allgäu

    Nach sieben Jahren Ungewissheit steht nun endlich fest: Ab Herbst 2026 soll auf dem ehemaligen Krankenhausareal in Marktoberdorf gebaut werden. Die Bau- und Siedlungsgenossenschaft (BSG) Allgäu will dort das Wohnprojekt „Hochwiespark – Wohnen südlich der Buchel“ realisieren. Geplant sind 18 Eigentumswohnungen in zwei Gebäuden mit Wohnflächen von 65 bis 106 Quadratmetern. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen, teilt die BSG mit.

