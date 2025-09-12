Krankenhausareal Marktoberdorf: Ab Herbst 2026 wird gebaut

Nach sieben Jahren Ungewissheit steht nun endlich fest: Ab Herbst 2026 soll auf dem ehemaligen Krankenhausareal in Marktoberdorf gebaut werden. Die Bau- und Siedlungsgenossenschaft (BSG) Allgäu will dort das Wohnprojekt „Hochwiespark – Wohnen südlich der Buchel“ realisieren. Geplant sind 18 Eigentumswohnungen in zwei Gebäuden mit Wohnflächen von 65 bis 106 Quadratmetern. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen, teilt die BSG mit.
Marktoberdorf
