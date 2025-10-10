Kommunalwahl 2026 „Wir werden einen Umbruch haben“: Wer geht als Bürgermeisterkandidat in Görisried ins Rennen?

Bei der Nominierungsveranstaltung der AWG mussten die Görisrieder zwischen Amtsinhaber Bea und dem Vorschlag des Gemeinderates wählen. Kein leichter Abend für alle Beteiligten.