Nominierungsveranstaltung der Allgemeinen Wählerschaft in Görisried: Gewinnt Bea oder Kunz

Kommunalwahl 2026

„Wir werden einen Umbruch haben“: Wer geht als Bürgermeisterkandidat in Görisried ins Rennen?

Bei der Nominierungsveranstaltung der AWG mussten die Görisrieder zwischen Amtsinhaber Bea und dem Vorschlag des Gemeinderates wählen. Kein leichter Abend für alle Beteiligten.
Von Stefanie Gronostay
    Bei der Nominierungsveranstaltung der Allgemeinen Wählerschaft Görsried stellten sich der amtierende Bürgermeister Dr. Stephan Bea (links) und Ratsmitglied Werner Kunz zur Wahl.
    Bei der Nominierungsveranstaltung der Allgemeinen Wählerschaft Görsried stellten sich der amtierende Bürgermeister Dr. Stephan Bea (links) und Ratsmitglied Werner Kunz zur Wahl. Foto: Stefanie Gronostay

    Die Entscheidung ist gefallen: Werner Kunz ist bei der Nominierungsveranstaltung der Allgemeinen Wählerschaft Görisried (AWG) mit über 80 Prozent der Stimmen zum Bürgermeisterkandidaten gekürt worden. Für die 222 anwesenden Bürgerinnen und Bürger war es eine Richtungsentscheidung. Denn alle zwölf Gemeinderäte hatten sich zuvor einstimmig gegen eine erneute Kandidatur des amtierenden Bürgermeisters Dr. Stephan Bea ausgesprochen. Trotzdem stellte sich Bea am Mittwochabend in der voll besetzten Waldbachhalle der Abstimmung. Dort ging es um nichts Geringeres, als zwischen „Bürgermeister und Gemeinderat zu wählen“, wie Hermann Fendt, Zweiter Bürgermeister, es formulierte.

