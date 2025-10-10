„Wir werden einen Umbruch haben“: Wer geht als Bürgermeisterkandidat in Görisried ins Rennen?

Die Entscheidung ist gefallen: Werner Kunz ist bei der Nominierungsveranstaltung der Allgemeinen Wählerschaft Görisried (AWG) mit über 80 Prozent der Stimmen zum Bürgermeisterkandidaten gekürt worden. Für die 222 anwesenden Bürgerinnen und Bürger war es eine Richtungsentscheidung. Denn alle zwölf Gemeinderäte hatten sich zuvor einstimmig gegen eine erneute Kandidatur des amtierenden Bürgermeisters Dr. Stephan Bea ausgesprochen. Trotzdem stellte sich Bea am Mittwochabend in der voll besetzten Waldbachhalle der Abstimmung. Dort ging es um nichts Geringeres, als zwischen „Bürgermeister und Gemeinderat zu wählen“, wie Hermann Fendt, Zweiter Bürgermeister, es formulierte.
Kommunalwahl 2026
