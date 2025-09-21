Der Bau für den neuen Norma in Ronsberg soll zügig starten

Die Baugenehmigung für die Errichtung des Norma-Verbrauchermarktes in Ronsberg wurde vom Staatlichen Bauamt erteilt, informierte Bürgermeister Michael Sturm in der Gemeinderatssitzung. Wegen zu erwartender zusätzlicher Kostensteigerungen möchte Norma mit dem Bau möglichst zügig beginnen. Daher wurde von der Marktgemeinde bereits die Ausschreibung für den Rückbau des Booting-Gebäudes vorgenommen.
Nahversorgung
