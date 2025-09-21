Icon Menü
Einzelhandel - neuer Norma in Ronsberg: Wann startet der Bau für den Supermarkt?

Nahversorgung

Der Bau für den neuen Norma in Ronsberg soll zügig starten

Die Baugenehmigung für den Supermarkt in Ronsberg wurde bereits erteilt. Bevor es losgehen kann, muss noch ein Gebäude abgerissen werden.
    •
    •
    •
    In Ronsberg soll ein Norma entstehen. Der Bau rückt immern näher.
    In Ronsberg soll ein Norma entstehen. Der Bau rückt immern näher. Foto: dpa (Symbolbild)

    Die Baugenehmigung für die Errichtung des Norma-Verbrauchermarktes in Ronsberg wurde vom Staatlichen Bauamt erteilt, informierte Bürgermeister Michael Sturm in der Gemeinderatssitzung. Wegen zu erwartender zusätzlicher Kostensteigerungen möchte Norma mit dem Bau möglichst zügig beginnen. Daher wurde von der Marktgemeinde bereits die Ausschreibung für den Rückbau des Booting-Gebäudes vorgenommen.

