Ostallgäuer Oboistinnen Hannah und Sophia Streif arbeiten schon mit Stars zusammen – wie es dazu kam

Mit Stars im Probenraum und auf der Bühne

Sie sind erst 20 und 17 Jahre alt: Ostallgäuer Schwesternpaar erobert die Musikwelt

Musik ist für Hannah und Sophia Streif mehr als ein Hobby. Bereits in jungen Jahren arbeiten sie schon mit Stars zusammen. Sie erzählen, wie es dazu kam.
Von Stefanie Gronostay
    Anfang des Jahres begeisterten Hannah und Sophia Streif beim Konzert des Jugendblasorchesters Marktoberdorf in Reutte. Foto: Stefanie Gronostay

    Sie sind gerade mal 20 und 17 Jahre alt und stehen regelmäßig mit absoluten Vollprofis der Musikszene auf der Bühne und im Probenraum: Die Rede ist von Hannah und Sophia Streif. Das Ostallgäuer Geschwisterpaar begeisterte Anfang des Jahres beim Plansee-Konzert des Jugendblasorchesters Marktoberdorf (JBO) in Reutte. Und auch künftig wird wohl noch einiges von den beiden zu hören sein. Hannah und Sophia starten nämlich auch beruflich musikalisch durch. Während Sophia Streif Oboe in Düsseldorf studiert, ist ihre drei Jahre jüngere Schwester Hannah Streif Jungstudentin in Hannover. Scheinbar nebenbei stemmen die beiden Proben, Konzerte, Schule, Uni und Unterricht. Das alles für ihre große Leidenschaft: die Musik.

