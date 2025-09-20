Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Mit dem Rad vom Allgäu nach Japan: Atemberaubende Abenteuer, unerwartete Begegnungen, bewegende Erlebnisse

Zwei Marktoberdorf auf Expedition

Auf den Spuren von James Bond: Marktoberdorfer erleben jede Menge Abenteuer auf dem Weg nach Japan

Mit dem Rad fahren Alicia Staiger und Tim Wölfle von Marktoberdorf nach Japan. Über 6000 Kilometer sind sie unterwegs. Was sie dabei bereits erlebt haben.
Von Andreas Filke
    • |
    • |
    • |
    In der kasachischen Steppe begegnen die Marktoberdorfer nicht nur Wildpferden, sondern auch Dromedaren.
    In der kasachischen Steppe begegnen die Marktoberdorfer nicht nur Wildpferden, sondern auch Dromedaren. Foto: Tim Wölfle

    Wo sollen sie anfangen zu erzählen? Beim höchsten Berg Griechenlands, dem Olymp, auf dem sie standen? Beim leckeren Essen und dem Töpfern in der Türkei samt beeindruckendem Blick auf dutzende Heißluftballons in Kappadokien? Beim Findelhund aus dem Pappkarton in Georgien? Oder bei der weiten Steppe samt Wildpferden und Dromedaren in Kasachstan? Vor nun vier Monaten sind Alicia Staiger und Tim Wölfle in Marktoberdorf gestartet, mit dem Fahrrad die halbe Welt zu entdecken und irgendwann in Japan anzukommen. Deutlich über 6000 Kilometer und gefühlt noch mehr Abenteuer liegen hinter ihnen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden