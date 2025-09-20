Auf den Spuren von James Bond: Marktoberdorfer erleben jede Menge Abenteuer auf dem Weg nach Japan

Wo sollen sie anfangen zu erzählen? Beim höchsten Berg Griechenlands, dem Olymp, auf dem sie standen? Beim leckeren Essen und dem Töpfern in der Türkei samt beeindruckendem Blick auf dutzende Heißluftballons in Kappadokien? Beim Findelhund aus dem Pappkarton in Georgien? Oder bei der weiten Steppe samt Wildpferden und Dromedaren in Kasachstan? Vor nun vier Monaten sind Alicia Staiger und Tim Wölfle in Marktoberdorf gestartet, mit dem Fahrrad die halbe Welt zu entdecken und irgendwann in Japan anzukommen. Deutlich über 6000 Kilometer und gefühlt noch mehr Abenteuer liegen hinter ihnen.
Zwei Marktoberdorf auf Expedition
