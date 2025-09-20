Zwei Marktoberdorf auf Expedition Auf den Spuren von James Bond: Marktoberdorfer erleben jede Menge Abenteuer auf dem Weg nach Japan

Mit dem Rad fahren Alicia Staiger und Tim Wölfle von Marktoberdorf nach Japan. Über 6000 Kilometer sind sie unterwegs. Was sie dabei bereits erlebt haben.