Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Polizei Marktoberdorf organisiert ungewöhnliche Kontrollaktion

Schulbeginn

Bußgeld oder Zitrone: Polizei Marktoberdorf startet ungewöhnliche Kontrollaktion

Mit der neuen Martinsschule kehren die Schüler zurück ins Zentrum. Die Polizei möchte Autofahrer sensibilisieren - und greift zu besonderen Mitteln.
Von Stefanie Gronostay
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei Marktoberdorf stellt zum Schuljahresbeginn eine ungewöhnliche Kontrollaktion auf die Beine.
    Die Polizei Marktoberdorf stellt zum Schuljahresbeginn eine ungewöhnliche Kontrollaktion auf die Beine. Foto: Michael Reichel/dpa (Symbolfoto)

    In wenigen Wochen geht die Schule wieder los. Damit kehren die Schülerinnen und Schüler nicht nur in die Klassenzimmer, sondern auch in den Straßenverkehr zurück. Soweit nichts Ungewöhnliches. Und doch herrscht dieses Jahr in Marktoberdorf eine besondere Situation. „Mit dem Neubau der Grundschule St. Martin waren die Schüler in den vergangenen Jahren aus der Innenstadt fast verschwunden“, sagt Rudolf Stiening, Verkehrssicherheitsbeauftragter bei der Polizei Marktoberdorf. Viele Kinder wurden mit Bussen zur Ausweichschule am Modeon gefahren. Das ändert sich ab Mitte September grundlegend. Nach mehreren Jahren Pause sind die Kinder nun wieder mitten im Stadtverkehr unterwegs. Und damit das reibungslos läuft, hat sich Stiening eine besondere Kontrollaktion überlegt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden