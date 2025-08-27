Bußgeld oder Zitrone: Polizei Marktoberdorf startet ungewöhnliche Kontrollaktion

In wenigen Wochen geht die Schule wieder los. Damit kehren die Schülerinnen und Schüler nicht nur in die Klassenzimmer, sondern auch in den Straßenverkehr zurück. Soweit nichts Ungewöhnliches. Und doch herrscht dieses Jahr in Marktoberdorf eine besondere Situation. „Mit dem Neubau der Grundschule St. Martin waren die Schüler in den vergangenen Jahren aus der Innenstadt fast verschwunden“, sagt Rudolf Stiening, Verkehrssicherheitsbeauftragter bei der Polizei Marktoberdorf. Viele Kinder wurden mit Bussen zur Ausweichschule am Modeon gefahren. Das ändert sich ab Mitte September grundlegend. Nach mehreren Jahren Pause sind die Kinder nun wieder mitten im Stadtverkehr unterwegs. Und damit das reibungslos läuft, hat sich Stiening eine besondere Kontrollaktion überlegt.

Stefanie Gronostay Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87616 Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis