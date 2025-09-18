Icon Menü
Polizei Marktoberdorf testet Autofahrer mit Zitronen-Aktion – Was es damit auf sich hat

Polizeikontrolle

Marktoberdorfer Polizei lässt Verkehrssünder in die Zitrone beißen – wortwörtlich

Mit dem Schulbeginn sind morgens wieder viele Kinder unterwegs. Die Marktoberdorfer Polizei will Autofahrer dafür sensibilisieren – mit einer besonderen Aktion.
Von Felicia Straßer
    Seit ein paar Tagen ist morgends wieder viel los auf den Straßen: Die Schule hat wieder angefangen und tausende Kinder sind am Morgen auf dem Weg dorthin. Um Autofahrer dafür zu sensibilisieren, startet die Polizei Marktoberdorf eine besondere Aktion. Foto: Felicia Straßer

    Früh am Morgen fährt der 16-jährige Korbinian mit seiner Ape den Mühlsteig in Marktoberdorf (Ostallgäu) entlang. Die Sonne ist steht noch sehr tief, die Temperaturen sind zapfig. Völlig unerwartet steht auf einmal ein Polizist am Straßenrand und schwingt die Kelle. Korbinian wird auf einen Parkplatz am Straßenrand gelotst. Noch weiß er nicht, das er beim Abbiegen etwas falsch gemacht hat – als zwei Kinder eigentlich die Straße überqueren wollten. Doch anstatt zu Kasse wird Korbinian wie viele andere an diesem Morgen zur Zitrone gebeten. Es gibt Saures – und das wahrsten Sinne des Wortes.

