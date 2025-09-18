Marktoberdorfer Polizei lässt Verkehrssünder in die Zitrone beißen – wortwörtlich

Früh am Morgen fährt der 16-jährige Korbinian mit seiner Ape den Mühlsteig in Marktoberdorf (Ostallgäu) entlang. Die Sonne ist steht noch sehr tief, die Temperaturen sind zapfig. Völlig unerwartet steht auf einmal ein Polizist am Straßenrand und schwingt die Kelle. Korbinian wird auf einen Parkplatz am Straßenrand gelotst. Noch weiß er nicht, das er beim Abbiegen etwas falsch gemacht hat – als zwei Kinder eigentlich die Straße überqueren wollten. Doch anstatt zu Kasse wird Korbinian wie viele andere an diesem Morgen zur Zitrone gebeten. Es gibt Saures – und das wahrsten Sinne des Wortes.

Felicia Straßer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87616 Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis