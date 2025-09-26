Ponybesuch im Gulielminetti-Haus

Ein besonderer Nachmittag im Garten des BRK-Gulielminetti-Seniorenheims: Die Bewohnerinnen und Bewohner erhielten überraschenden Besuch vom Reitstall Marktoberdorf im Gschlatt. Reitlehrerin Josefine Pittino brachte die beiden Ponys „Topmodel“ und „Jupidupidu“ mit. Begleitet wurde sie von der siebenjährigen Nachwuchsreiterin Madlen Hieber, die die Tiere liebevoll vorstellte.

Die Seniorinnen und Senioren erwarteten die tierischen Gäste gespannt im Garten. Mit strahlenden Gesichtern streichelten sie die Ponys und fütterten sie mit mitgebrachten Äpfeln. „Die Begegnung mit den Tieren hat den Seniorinnen und Senioren herzerwärmende Augenblicke geschenkt“, so Einrichtungsleitung Renate Dauner. Auch Josefine Pittino versprach, bald wiederzukommen – sehr zur Freude der Bewohnerinnen und Bewohner.

