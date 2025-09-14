Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Projektchor aus dem Ostallgäu singt in Forza d’Agrò – das Spektakel wird live übertragen

Partnerstadt Forza d’Agrò

Marktoberdorfer spielen und singen auf Sizilien: Die Messe wird live übertragen

Zwei Marktoberdorfer Ensembles sind zum Fest der Kreuzerhöhung nach Italien gereist. Dort werden sie auftreten. Wo man den Auftritt live erleben kann.
Von Stefanie Gronostay
    • |
    • |
    • |
    Auch das Bläserensemble aus Rieder ist gut in Forza angekommen. Die Mitglieder sind teils in Tracht geflogen, um Platz im Koffer zu sparen.
    Auch das Bläserensemble aus Rieder ist gut in Forza angekommen. Die Mitglieder sind teils in Tracht geflogen, um Platz im Koffer zu sparen. Foto: Bläser Rieder

    Am Wochenende wird in Forza d’Agrò auf Sizilien das Fest der Kreuzerhöhung groß gefeiert. Warum das einen Artikel im Marktoberdorfer Lokalteil wert ist? Weil gleich zwei Marktoberdorfer Ensembles nach Italien gereist sind, um die Feierlichkeiten musikalisch zu unterstützen. Und das Beste: Auch in Marktoberdorf kann das Fest verfolgt werden - und zwar live über den Handybildschirm.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden