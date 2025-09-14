Marktoberdorfer spielen und singen auf Sizilien: Die Messe wird live übertragen

Am Wochenende wird in Forza d’Agrò auf Sizilien das Fest der Kreuzerhöhung groß gefeiert. Warum das einen Artikel im Marktoberdorfer Lokalteil wert ist? Weil gleich zwei Marktoberdorfer Ensembles nach Italien gereist sind, um die Feierlichkeiten musikalisch zu unterstützen. Und das Beste: Auch in Marktoberdorf kann das Fest verfolgt werden - und zwar live über den Handybildschirm.

