Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Regisseur Dominik Graf besucht Gymnasium Marktoberdorf

Besuch

Star-Regisseur Dominik Graf kehrt an seine alte Schule nach Marktoberdorf zurück: „Es war sofort alles vertraut

Star-Regisseur Dominik Graf kehrt nach 53 Jahren an den Ort seiner Jugend zurück: das Internat Marktoberdorf. Dort rankt sich auch die eine oder andere Legenden um Graf: Hat er einen Flügel angezündet?
Von Stefanie Gronostay
    • |
    • |
    • |
    Star-Regisseur Dominik Graf kehrt an den Ort seiner Jugend zurück: das Internat in Marktoberdorf.
    Star-Regisseur Dominik Graf kehrt an den Ort seiner Jugend zurück: das Internat in Marktoberdorf. Foto: Stefanie Gronostay

    Bereits am Sonntag fuhr Dominik Graf beim Gymnasium Marktoberdorf vorbei. Er fuhr zu dem Ort, wo er drei Jahre seiner Jugend verbracht hat. Graf stieg aus dem Auto aus. Und dieser Moment sei sehr surreal gewesen, erzählt er. Die Schule, wie sie dort so einsam ohne Schüler dalag, präsentierte sich ihm wie ein Ausstellungsstück. Ein Ausstellungsstück aus einer vergangenen Zeit. Einerseits sah alles noch genauso aus wie damals - 1969, als Graf vom Internat geflogen war. Andererseits hatte er die Schule größer in Erinnerung. „Aber sofort hat sich alles unglaublich vertraut angefühlt. Es haben sich Furchen eingebrannt.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden