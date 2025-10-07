Besuch Star-Regisseur Dominik Graf kehrt an seine alte Schule nach Marktoberdorf zurück: „Es war sofort alles vertraut

Star-Regisseur Dominik Graf kehrt nach 53 Jahren an den Ort seiner Jugend zurück: das Internat Marktoberdorf. Dort rankt sich auch die eine oder andere Legenden um Graf: Hat er einen Flügel angezündet?