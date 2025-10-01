Baustelle frühzeitig fertig: Salzstraße in Marktoberdorf ist ab Donnerstag wieder frei

Erfreuliche Nachrichten gibt es aus der Salzstraße in Marktoberdorf: Die Straße war in den vergangenen Wochen wegen Bauarbeiten zur Fernwärmeerschließung gesperrt. Ab Donnerstagnachmittag wird sie nun wieder für den Verkehr freigegeben, teilt Bauleiter Johannes Schmid mit. Die Baustelle konnte sogar schon zwei Wochen früher als geplant fertiggestellt werden. So wird das Fernwärmenetz in Marktoberdorf stetig erweitert.

Fernwärme in Marktoberdorf will wachsen

Die Marktoberdorfer Fernwärme will bis 2030 stark wachsen: Ende des Jahrzehnts sollen dreimal so viele Gebäude mit Wärme versorgt werden wie 2024, kündigte Geschäftsführer Carl Singer bereits im vergangenen Jahr an. „Wir wollen Marktoberdorf zu einem führenden Beispiel für nachhaltige Fernwärme-Energieversorgung machen.“ Die Fernwärme Marktoberdorf GmbH ist ein Unternehmen der Stadt.