Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Schreinerei Jocham in Marktoberdorf: Die neue Generation übernimmt den Familienbetrieb und hat viele Ideen

Marktoberdorfer Familienbetrieb

Tradition trotz neuer Technik: Wie die neue Generation die Schreinerei Jocham fortführen will

Stefan Jocham übernimmt die Schreinerei seines Vaters. Für die Zukunft hat er viele Ideen. Und das, obwohl die Pläne erst anders aussahen.
Von Felicia Straßer
    • |
    • |
    • |
    Herbert Jocham (links) hat seine Schreinerei an die nächste Generation weitergegeben: jetzt übernehmen sein Sohn Stefan Jocham (rechts) und dessen Lebensgefährtin Nora Sipka den Betrieb.
    Herbert Jocham (links) hat seine Schreinerei an die nächste Generation weitergegeben: jetzt übernehmen sein Sohn Stefan Jocham (rechts) und dessen Lebensgefährtin Nora Sipka den Betrieb. Foto: Micheal Mckee

    Ob die Schreinerei Jocham aus Thalhofen in der dritten Generation weitergeführt wird, war lange Zeit offen. Sohn Stefan Jocham machte in seiner Schulzeit mehrere Praktika, unter anderem als Koch. „Ich habe mich letztendlich mehr für den Schreiner-Beruf entschieden und nicht gegen etwas anderes.“ Sein Vater, Herbert Jocham, habe ihm nie Druck gemacht, das Geschäft zu übernehmen. „Aber natürlich freut es mich“, sagt er. Bei ihm war das noch etwas anders. „Mein Vater wäre, glaube ich, schon enttäuscht gewesen. Wenn ich das, was er aufgebaut hat, nicht weitergeführt hätte.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden