Tradition trotz neuer Technik: Wie die neue Generation die Schreinerei Jocham fortführen will

Ob die Schreinerei Jocham aus Thalhofen in der dritten Generation weitergeführt wird, war lange Zeit offen. Sohn Stefan Jocham machte in seiner Schulzeit mehrere Praktika, unter anderem als Koch. „Ich habe mich letztendlich mehr für den Schreiner-Beruf entschieden und nicht gegen etwas anderes.“ Sein Vater, Herbert Jocham, habe ihm nie Druck gemacht, das Geschäft zu übernehmen. „Aber natürlich freut es mich“, sagt er. Bei ihm war das noch etwas anders. „Mein Vater wäre, glaube ich, schon enttäuscht gewesen. Wenn ich das, was er aufgebaut hat, nicht weitergeführt hätte.“
Marktoberdorfer Familienbetrieb
