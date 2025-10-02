Polizei gibt Tipps nach Unfall Schreie und ein freilaufender Hund: Wie Ersthelfer nach Unfall auf der B12 bei Geisenried reagiert haben

Auf der Bundesstraße 12 bei Geisenried stoßen drei Autos zusammen, es gibt Verletzte. Warum Ersthelfer so wichtig sind und wie Augenzeugen reagieren sollten.