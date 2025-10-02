Icon Menü
Schwerer Verkehrsunfall auf der B12: Wie Ersthelfer und Rettungskräfte Hand in Hand arbeiten

Polizei gibt Tipps nach Unfall

Schreie und ein freilaufender Hund: Wie Ersthelfer nach Unfall auf der B12 bei Geisenried reagiert haben

Auf der Bundesstraße 12 bei Geisenried stoßen drei Autos zusammen, es gibt Verletzte. Warum Ersthelfer so wichtig sind und wie Augenzeugen reagieren sollten.
Von Andreas Filke
    Ein Großaufgebot an Rettungskräften war zum Unfall auf der B12 bei Geisenried alarmiert worden. Ersthelfer hatten gute Vorarbeit geleistet. Aber das ist nicht immer so.
    Ein Großaufgebot an Rettungskräften war zum Unfall auf der B12 bei Geisenried alarmiert worden. Ersthelfer hatten gute Vorarbeit geleistet. Aber das ist nicht immer so. Foto: Andreas Filke

    Das Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen war auf dem Weg zu einem Familienausflug, als plötzlich ein abgerissenes Rad mit verbogener Felge auf der Straße lag. Viele Plastikteile, ein Teil eines Stoßdämpfers und mehr übersäten den Asphalt. Aus einem Auto stieg der Rauch des aufgeblasenen Airbags noch oben. An einem anderen Auto öffnete ein Beifahrer die Tür, ein kleiner Hund stürmte ins Freie. Dann dieser durchdringende Schrei. Ein Schrei voller Schmerz. Was zuerst tun? Wo wird Hilfe dringend benötigt? Diese Fragen stellten sich die Ersthelfer, die am Mittwoch an der Unfallstelle auf der B12 bei Geisenried waren.

