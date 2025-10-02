Schreie und ein freilaufender Hund: Wie Ersthelfer nach Unfall auf der B12 bei Geisenried reagiert haben

Das Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen war auf dem Weg zu einem Familienausflug, als plötzlich ein abgerissenes Rad mit verbogener Felge auf der Straße lag. Viele Plastikteile, ein Teil eines Stoßdämpfers und mehr übersäten den Asphalt. Aus einem Auto stieg der Rauch des aufgeblasenen Airbags noch oben. An einem anderen Auto öffnete ein Beifahrer die Tür, ein kleiner Hund stürmte ins Freie. Dann dieser durchdringende Schrei. Ein Schrei voller Schmerz. Was zuerst tun? Wo wird Hilfe dringend benötigt? Diese Fragen stellten sich die Ersthelfer, die am Mittwoch an der Unfallstelle auf der B12 bei Geisenried waren.
Polizei gibt Tipps nach Unfall
