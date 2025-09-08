Icon Menü
Sommercamp Aufwind in Marktoberdorf: Kinder entdecken Kunst und Kultur

Aufwind

Wie vier Tage ein Leben verändern können: Ostallgäuer Camp hilft Kindern

Seit 15 Jahren findet in Marktoberdorf das Sommercamp „Aufwind“ statt. Kinder bekommen kostenlos Zugang zu Kunst und Kultur. Und das ist erst der Anfang.
Von Stefanie Gronostay
    Im Mobilé Marktoberdorf findet wieder das Sommercamp „Aufwind“ statt. Kindern wird dabei der Zugang zu Kultur, Theater und vielem mehr ermöglicht. Foto: Stefanie Gronostay

    Die Schmetterlinge waren von Anfang an da, erzählt Monika Schubert. Sie symbolisieren die Werte, für die der Marktoberdorfer Verein „Menschen im Aufwind“ steht. Da ist zum einen die Verwandlung: Aus einer Raupe wird ein Falter, der wächst und seine Flügel entfaltet. Doch fliegen kann er erst, wenn die Bedingungen stimmen – wenn die Sonne seine Flügel wärmt und ein Aufwind ihn trägt. Genau diesen Aufwind schenkt der gleichnamige Verein seit 15 Jahren Kindern im Ostallgäu. Nur, dass die Schmetterlinge hier Kinder sind – und ihre Flügel ihre Talente.

