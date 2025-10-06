Schweißband als Trophäe

Schon zum dritten Mal fand das Schweißbandturnier beim SV Geisenried statt. Tennis unter Flutlicht mit kurzen spannenden Tiebreaks, alles an einem Abend, dafür sorgten Abteilungsleiter Otto Ruschka und Spielleiter Raimund Sieg.

Selbiger war es auch, der letztendlich die meisten Punkte erzielen konnte. Jenny Friedel schaffte es auf den zweiten Platz, gefolgt von Wolfgang Niebauer.

Der Name Schweißbandturnier entstand bei der Premiere, als aus Mangel an Pokalen kurzerhand ein Werbeartikel ausgespielt wurde. Die Saison auf der Geisenrieder Tennisanlage endet am 18. Oktober. (Armin Baur)

