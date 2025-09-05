Trotz Millionen-Investitionen: So sorgt die Stadt Marktoberdorf für bezahlbaren Wohnraum

Ralf Kehrer hat gute Nachrichten: Das diesjährige Weihnachtsfest können die Bewohnerinnen und Bewohner der Füssener Straße 52 und 54 wieder in ihren eigenen Wohnungen feiern, sagt der Geschäftsführer der Stadtbau Marktoberdorf GmbH. Und dann erstrahlen nicht nur die Christbaumlichter, sondern auch die Wohnungen im neuen Glanz. Denn das Mehrfamilienhaus mit insgesamt zwölf Wohneinheiten wurde in den vergangenen Monaten umfassend modernisiert.
Sanierung und Neubau
