Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Stadt Marktoberdorf investiert Millionen in bezahlbaren Wohnraum für Mieter

Sanierung und Neubau

Trotz Millionen-Investitionen: So sorgt die Stadt Marktoberdorf für bezahlbaren Wohnraum

Die erste Sanierung der Stadtbau Marktoberdorf GmbH ist bald abgeschlossen: In der Füssener Straße wurden zwölf Wohnungen modernisiert. Das ist erst der Anfang.
Von Stefanie Gronostay
    • |
    • |
    • |
    Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell (rechts) und Ralf Kehrer, der Geschäftsführer der Stadtbau Marktoberdorf GmbH, freuen sich, dass die Sanierung des ersten Wohnblocks in der Füssener Straße bald abgeschlossen ist. Weihnachten können die Bewohner wieder in zuhause feiern.
    Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell (rechts) und Ralf Kehrer, der Geschäftsführer der Stadtbau Marktoberdorf GmbH, freuen sich, dass die Sanierung des ersten Wohnblocks in der Füssener Straße bald abgeschlossen ist. Weihnachten können die Bewohner wieder in zuhause feiern. Foto: Stefanie Gronostay

    Ralf Kehrer hat gute Nachrichten: Das diesjährige Weihnachtsfest können die Bewohnerinnen und Bewohner der Füssener Straße 52 und 54 wieder in ihren eigenen Wohnungen feiern, sagt der Geschäftsführer der Stadtbau Marktoberdorf GmbH. Und dann erstrahlen nicht nur die Christbaumlichter, sondern auch die Wohnungen im neuen Glanz. Denn das Mehrfamilienhaus mit insgesamt zwölf Wohneinheiten wurde in den vergangenen Monaten umfassend modernisiert.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden