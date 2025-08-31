Icon Menü
Stadtratswahl in Marktoberdorf: AfD und Die Linke treten an – Welche Bedingungen auch sie erfüllen müssen

Nachgefragt bei der Wahlleiterin

Kommunalwahl 2025 in Marktoberdorf: Wer darf alles antreten?

In Marktoberdorf wollen AfD und Linke erstmals zur Stadtratswahl antreten. Was muss grundsätzlich beachtet werden, um zugelassen zu werden? Wir fragen nach.
Von Andreas Filke
    • |
    • |
    • |
    Manchmal scheitert es an Kleinigkeiten. Deshalb gibt Marktoberdorfs Wahlleiterin Nancy Stephan Tipps, was Parteien und Gruppierungen für die Kommunalwahl beachten müssen.
    Manchmal scheitert es an Kleinigkeiten. Deshalb gibt Marktoberdorfs Wahlleiterin Nancy Stephan Tipps, was Parteien und Gruppierungen für die Kommunalwahl beachten müssen. Foto: Andreas Filke (Archiv)

    Die AfD plant, eine Kandidatenliste für den Stadtrat in Marktoberdorf aufzustellen. Auch Die Linke überlegt. Beide sind bisher nicht in dem Gremium vertreten. Welche Voraussetzungen sind grundsätzlich nötig, um für die Kommunalwahl am 8. März zugelassen zu werden? Welche Fristen sind einzuhalten? Unsere Redaktion fragte bei der Wahlleiterin der Stadt Marktoberdorf, Nancy Stephan, nach.

