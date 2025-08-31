Kommunalwahl 2025 in Marktoberdorf: Wer darf alles antreten?

Die AfD plant, eine Kandidatenliste für den Stadtrat in Marktoberdorf aufzustellen. Auch Die Linke überlegt. Beide sind bisher nicht in dem Gremium vertreten. Welche Voraussetzungen sind grundsätzlich nötig, um für die Kommunalwahl am 8. März zugelassen zu werden? Welche Fristen sind einzuhalten? Unsere Redaktion fragte bei der Wahlleiterin der Stadt Marktoberdorf, Nancy Stephan, nach.
Nachgefragt bei der Wahlleiterin
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden