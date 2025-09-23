Verantwortung auf Gemeinden abgewälzt? Dieses neue Gesetz kommt in Ruderatshofen nicht gut an

Seit dem 1. August gibt es in Bayern keine Stellplatzpflicht mehr. Möglich gemacht hat dies das Dritte Modernisierungsgesetz Bayern. Zu dessen Hauptzielen gehörten die Entbürokratisierung, die Vereinfachung von Verwaltungsaufgaben und Erleichterungen im Umwelt- und Baurecht, erklärte Angela Unger, Geschäftsstellenleiterin der Verwaltungsgemeinschaft Biessenhofen, in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Ruderatshofen.
Kritik an neuen Gesetz
