Kritik an neuen Gesetz Verantwortung auf Gemeinden abgewälzt? Dieses neue Gesetz kommt in Ruderatshofen nicht gut an

Eigentlich wollte der Freistaat Bürokratie abbauen, Prozesse vereinfachen. Doch damit hat er es sich zu einfach gemacht, findet der Gemeinderat Ruderatshofen.