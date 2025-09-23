Icon Menü
Stellplatzpflicht in Ruderatshofen: Gemeinderat ist über neues Gesetz nicht erfreut

Kritik an neuen Gesetz

Verantwortung auf Gemeinden abgewälzt? Dieses neue Gesetz kommt in Ruderatshofen nicht gut an

Eigentlich wollte der Freistaat Bürokratie abbauen, Prozesse vereinfachen. Doch damit hat er es sich zu einfach gemacht, findet der Gemeinderat Ruderatshofen.
    Seit dem 1. August gibt es in Bayern keine Stellplatzpflicht mehr. Möglich gemacht hat dies das Dritte Modernisierungsgesetz Bayern. Zu dessen Hauptzielen gehörten die Entbürokratisierung, die Vereinfachung von Verwaltungsaufgaben und Erleichterungen im Umwelt- und Baurecht, erklärte Angela Unger, Geschäftsstellenleiterin der Verwaltungsgemeinschaft Biessenhofen, in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Ruderatshofen.

