Stöttener Gemeinderat erhöht das Sitzungsgeld – und besteht aus einem Mitglied weniger

Um 19 Euro erhöht

Stöttener Gemeinderat erhöht das Sitzungsgeld

Der Gemeinderat hat den Betrag in der Vergangenheit auf einen Euro herabgesetzt. Nun wurde diese Entscheidung noch einmal überdacht. Das ist der Grund.
    Von einem auf 20 Euro hat der Gemeinderat Stötten das Sitzungsgeld erhöht.
    Von einem auf 20 Euro hat der Gemeinderat Stötten das Sitzungsgeld erhöht. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild)

    Nachdem Gemeinderat Colin Buchhorn aus familiären Gründen sein Amt niedergelegt hat, besteht der Gemeinderat Stötten für die restliche Wahlperiode nur noch aus elf Gemeinderatsmitgliedern. Denn es ist kein Listennachfolger mehr vorhanden. Buchhorn verlor mit der Amtsniederlegung auch seinen Sitz im Finanzausschuss. In seiner jüngsten Sitzung nahm der Gemeinderat Stötten vom Schreiben Buchhorns Kenntnis und stellte dessen Amtsniederlegung wie gesetzlich vorgeschrieben fest.

