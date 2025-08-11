Stöttener Gemeinderat erhöht das Sitzungsgeld

Nachdem Gemeinderat Colin Buchhorn aus familiären Gründen sein Amt niedergelegt hat, besteht der Gemeinderat Stötten für die restliche Wahlperiode nur noch aus elf Gemeinderatsmitgliedern. Denn es ist kein Listennachfolger mehr vorhanden. Buchhorn verlor mit der Amtsniederlegung auch seinen Sitz im Finanzausschuss. In seiner jüngsten Sitzung nahm der Gemeinderat Stötten vom Schreiben Buchhorns Kenntnis und stellte dessen Amtsniederlegung wie gesetzlich vorgeschrieben fest.

