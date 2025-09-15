Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Tagwerk 27 in Marktoberdorf: Bertram Maria Keller eröffnet Ausstellung „Rooms“

Große Eröffnung

„Ein Traum ist wahr geworden“: Das hat die neue Ausstellung im Tagwerk Marktoberdorf zu bieten

Mit seiner Ausstellung „Rooms“ verwandelt Bertram Maria Keller das Tagwerk 27 in einen lebendigen Kulturraum - der alles andere als gewöhnlich ist.
Von Stefanie Gronostay
    • |
    • |
    • |
    Bertram Maria Keller eröffnete am Samstag seine Ausstellung „Rooms“ im Tagwerk 27 in Marktoberdorf. Zur Vernissage legte DJ Horst Punk alias Ulrich Wegenast auf.
    Bertram Maria Keller eröffnete am Samstag seine Ausstellung „Rooms“ im Tagwerk 27 in Marktoberdorf. Zur Vernissage legte DJ Horst Punk alias Ulrich Wegenast auf. Foto: Alfred Michel

    „Ein Traum ist wahr geworden“: Mit diesen Worten hat der Marktoberdorfer Künstler Bertram Maria Keller am Samstagabend seine Ausstellung „Rooms“ im Tagwerk 27 eröffnet. Über Wochen und Monate hinweg hatte Keller an Konzept und Umsetzung gearbeitet. Von dem Ergebnis überzeugten sich am ersten Wochenende zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Sie erlebten das Tagwerk in einem völlig neuen Gewand.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden