„Ein Traum ist wahr geworden“: Das hat die neue Ausstellung im Tagwerk Marktoberdorf zu bieten

„Ein Traum ist wahr geworden“: Mit diesen Worten hat der Marktoberdorfer Künstler Bertram Maria Keller am Samstagabend seine Ausstellung „Rooms“ im Tagwerk 27 eröffnet. Über Wochen und Monate hinweg hatte Keller an Konzept und Umsetzung gearbeitet. Von dem Ergebnis überzeugten sich am ersten Wochenende zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Sie erlebten das Tagwerk in einem völlig neuen Gewand.
Große Eröffnung
