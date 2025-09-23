Steht die Rettung dieses 500 Jahre alten Bauernhofs in Marktoberdorf auf der Kippe?

„Wollen wir uns an unseren Beschluss halten oder nicht?“ Diese Gretchenfrage stellte Michael Eichinger (Freie Wähler) in der Stadtratssitzung in den Raum und sprach damit einen Punkt an, der es in sich hatte. Im Kern ging es bei dieser Frage um nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft des denkmalgeschützen Mayr-Hofs in der Meichelbeckstraße, auch bekannt unter Tagwerk 27. Ziel ist es, das Gebäude aus dem 16. Jahrhundert mithilfe einer Marktoberdorfer Bürgergenossenschaft wiederzubeleben.
Debatte über Tagwerk 27
