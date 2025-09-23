Icon Menü
Tagwerk 27 in Marktoberdorf: Rettung oder endgültiger Stillstand für diesen historischen Bauernhof?

Debatte über Tagwerk 27

Steht die Rettung dieses 500 Jahre alten Bauernhofs in Marktoberdorf auf der Kippe?

Der historische Mayr-Hof in Marktoberdorf soll saniert und mit Handwerk wiederbelebt werden. Doch die Zwischenbilanz sieht nicht ganz rosig aus. Wie geht es weiter?
Von Andreas Filke
    • |
    • |
    • |
    Handwerk, Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten soll der fast 500 Jahre alte Mayr-Hof nach seiner Sanierung beherbergen. Doch das Projekt steht auf der Kippe..
    Handwerk, Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten soll der fast 500 Jahre alte Mayr-Hof nach seiner Sanierung beherbergen. Doch das Projekt steht auf der Kippe.. Foto: Andreas Filke

    „Wollen wir uns an unseren Beschluss halten oder nicht?“ Diese Gretchenfrage stellte Michael Eichinger (Freie Wähler) in der Stadtratssitzung in den Raum und sprach damit einen Punkt an, der es in sich hatte. Im Kern ging es bei dieser Frage um nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft des denkmalgeschützen Mayr-Hofs in der Meichelbeckstraße, auch bekannt unter Tagwerk 27. Ziel ist es, das Gebäude aus dem 16. Jahrhundert mithilfe einer Marktoberdorfer Bürgergenossenschaft wiederzubeleben.

