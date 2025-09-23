Debatte über Tagwerk 27 Steht die Rettung dieses 500 Jahre alten Bauernhofs in Marktoberdorf auf der Kippe?

Der historische Mayr-Hof in Marktoberdorf soll saniert und mit Handwerk wiederbelebt werden. Doch die Zwischenbilanz sieht nicht ganz rosig aus. Wie geht es weiter?