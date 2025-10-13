Touring for God

29 Jugendliche aus den evangelischen Kirchengemeinden Senden, Holzkirchen, Friedberg und Marktoberdorf trafen sich kürzlich vier Tage lang, um sich mit Fragen des Glaubens zu beschäftigen und Choreografien zu moderner Musik christlicher Künstler einzustudieren. Mit ihrem 45-minütigen Programm ging es dann auf Tour in verschiedene Städte, darunter auch Marktoberdorf.

Als erstes erfreuten sie die Bewohnerinnen und Bewohner des Gulielminetti-Heims nicht nur mit ihren Tänzen, sondern auch mit der Botschaft von Gottes Liebe zu den Menschen. Nach der Aufführung im Saal der BRK-Einrichtung gingen die jungen Leute auf die Senioren zu, überreichten gebastelte Blumen mit ermutigenden Worten aus der Bibel und es entstand noch so manches Gespräch. „Das hat mich jetzt so richtig aufgebaut“, so der Kommentar einer Bewohnerin.

Auch die weiteren Auftritte am Marktoberdorfer Marktplatz und im Garten der evangelisch-lutherischen Johanneskirche waren gut besucht. Das Publikum spendete begeisterten Applaus. Für die Jugendlichen des Marktoberdorfer Johanneskirchen-Tanz-Teams war das Camp ein tolles Erlebnis und Motivation für die nächsten Proben. Diese finden in der Johanniskirche statt. Neueinsteiger ab sechs Jahren sind herzlich willkommen.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!