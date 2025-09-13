Icon Menü
Tempeh-Manufaktur im Allgäu gibt es seit 15 Jahren: So hat sich das Unternehmen seitdem entwickelt

Fleischersatz

15 Jahre Tempeh-Manufaktur – Dieses Paar brachte eine indonesische Tradition ins Allgäu

Die Tempeh-Manufaktur des Ehepaars Schnappinger in Günzach feiert Geburtstag. Der Weg zum Erfolg war nicht leicht. Doch mittlerweile wächst das Unternehmen.
Von Felicia Straßer
    Markus Schnappinger und seine Frau Stephanie haben gemeinsam die Tempehmanufaktur gegründet. 15 Jahre gibt es das Unternehmen bereits. Foto: tempehmanufaktur

    Ob am Grillspieß, im Salat oder als Burger-Patty: Beim Kochen ist Tempeh vielseitig einsetzbar. Tempeh, das sind gekochte Bohnen, die mit einem speziellen Edelschimmelpilz fermentiert werden. Als Markus Schnappinger vor 30 Jahren zum ersten Mal in Kontakt damit kam, war es sofort um ihn geschehen. Für ihn ist Tempeh ein richtiges Superfood. Er begann, es selbst herzustellen. Zunächst in seiner eigenen Küche. Mittlerweile ist er Geschäftsführer der Tempeh-Manufaktur in Günzach, mit 60 Mitarbeitern produziert er elf Sorten – und feiert heuer schon 15-jähriges Bestehen.

