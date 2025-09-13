15 Jahre Tempeh-Manufaktur – Dieses Paar brachte eine indonesische Tradition ins Allgäu

Ob am Grillspieß, im Salat oder als Burger-Patty: Beim Kochen ist Tempeh vielseitig einsetzbar. Tempeh, das sind gekochte Bohnen, die mit einem speziellen Edelschimmelpilz fermentiert werden. Als Markus Schnappinger vor 30 Jahren zum ersten Mal in Kontakt damit kam, war es sofort um ihn geschehen. Für ihn ist Tempeh ein richtiges Superfood. Er begann, es selbst herzustellen. Zunächst in seiner eigenen Küche. Mittlerweile ist er Geschäftsführer der Tempeh-Manufaktur in Günzach, mit 60 Mitarbeitern produziert er elf Sorten – und feiert heuer schon 15-jähriges Bestehen.

