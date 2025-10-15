Icon Menü
Überholmanöver geht schief: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Unfall in Marktoberdorf

Überholmanöver geht schief: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

In Marktoberdorf ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann war nach einem missglückten Überholmanöver gestürzt.
    In Marktoberdorf ist ein Motorradfahrer bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der Mann hatte nach einem Überholmanöver die Kontrolle verloren.
    In Marktoberdorf ist ein Motorradfahrer bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der Mann hatte nach einem Überholmanöver die Kontrolle verloren. Foto: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild)

    Am Dienstag ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Marktoberdorf schwer verletzt worden. Er hatte nach einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Bike verloren und war schwer gestürzt.

    Unfall nach Überholmanöver in Marktoberdorf

    Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Dienstagnachmittag auf der Straße zwischen den Marktoberdorfer Gemeindeteilen Thalhofen und Geisenried. Der 46-jährige Motorradfahrer war in Richtung Geisenried unterwegs und hatte dabei ein Auto und ein Traktorgespann überholt. Als er wieder einscheren wollte, streifte er mit seinem Hinterrad den Randstein einer Verkehrsinsel. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

    Motorradfahrer prallt gegen Verkehrszeichen – schwer verletzt

    Der 46-Jährige schlitterte anschließend mehrere Meter über den Asphalt. Dabei kollidierte er dem Polizeibericht zufolge mit einem Verkehrszeichen und landete in einem Grünstreifen. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum Kaufbeuren. An dem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von knapp 6.000 Euro.

