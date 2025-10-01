Icon Menü
Unfall auf der B12 bei Geisenried heute (01.10.2025): Fünf Verletzte

B12 gesperrt

Schwerer Verkehrsunfall auf der B12: Fünf Personen verletzt

Am Mittwoch hat sich auf der B12ein schwerer Unfall ereignet. Für die Feuerwehr Marktoberdorf nicht der einzige Einsatz. Sie rückte in zwei Stunden dreimal aus.
    Am Mittwochvormittag sind auf der B12 bei Geisenried drei Fahrzeuge kollidiert.
    Am Mittwochvormittag sind auf der B12 bei Geisenried drei Fahrzeuge kollidiert. Foto: Andreas Filke

    Am Mittwochvormittag hat sich auf der B12 bei Geisenried ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos ereignet. Fünf Personen wurden dabei verletzt, glücklicherweise war niemand in den Fahrzeugen eingeklemmt, sagt Michael Winkelmann, Pressesprecher der Feuerwehr Marktoberdorf. Die Feuerwehren Marktoberdorf und Geisenried stellten den Brandschutz sicher. Zudem sperrten sie gemeinsam mit der Feuerwehr Altdorf und Kraftisried die Einsatzstelle sowie die Zufahrten zur B12 ab. Neben den Feuerwehren waren auch die Kreisbrandinspektion, Polizei und Rettungsdienst vor Ort – insgesamt rund 20 Fahrzeuge mit etwa 70 Einsatzkräften.

    Drei Einsätze innerhalb von zwei Stunden für die Feuerwehr Marktoberdorf

    Der Unfall war nicht der einzige Einsatz der Feuerwehr an diesem Vormittag: Bereits um 8.30 Uhr wurde die Drehleiter zur Unterstützung des Rettungsdienstes nachgefordert. Nur wenig später löste in einer Asylbewerberunterkunft in der Nordstraße die Brandmeldeanlage aus. Vor Ort stellte sich glücklicherweise ein Fehlalarm heraus, sodass die Einsatzkräfte rasch wieder einrücken konnten.

