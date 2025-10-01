Schwerer Verkehrsunfall auf der B12: Fünf Personen verletzt

Am Mittwochvormittag hat sich auf der B12 bei Geisenried ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos ereignet. Fünf Personen wurden dabei verletzt, glücklicherweise war niemand in den Fahrzeugen eingeklemmt, sagt Michael Winkelmann, Pressesprecher der Feuerwehr Marktoberdorf. Die Feuerwehren Marktoberdorf und Geisenried stellten den Brandschutz sicher. Zudem sperrten sie gemeinsam mit der Feuerwehr Altdorf und Kraftisried die Einsatzstelle sowie die Zufahrten zur B12 ab. Neben den Feuerwehren waren auch die Kreisbrandinspektion, Polizei und Rettungsdienst vor Ort – insgesamt rund 20 Fahrzeuge mit etwa 70 Einsatzkräften.

Drei Einsätze innerhalb von zwei Stunden für die Feuerwehr Marktoberdorf

Der Unfall war nicht der einzige Einsatz der Feuerwehr an diesem Vormittag: Bereits um 8.30 Uhr wurde die Drehleiter zur Unterstützung des Rettungsdienstes nachgefordert. Nur wenig später löste in einer Asylbewerberunterkunft in der Nordstraße die Brandmeldeanlage aus. Vor Ort stellte sich glücklicherweise ein Fehlalarm heraus, sodass die Einsatzkräfte rasch wieder einrücken konnten.