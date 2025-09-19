Icon Menü
Unfall in Bernbeuren: Mann fällt in Silo – Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen und Hubschrauber im Einsatz

Unfall in Bernbeuren

Mann fällt in ein Silo und verletzt sich schwer

Ein Mann ist am Freitagvormittag in Bernbeuren in ein Silo gefallen. Die Feuerwehr rückte an, doch die örtlichen Gegebenheiten machten die Rettung schwierig.
Von Felicia Straßer
    • |
    • |
    • |
    Ein Mann ist in Bernbeuren in ein Silo gefallen und hat sich schwer verletzt.
    Ein Mann ist in Bernbeuren in ein Silo gefallen und hat sich schwer verletzt. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Ein 57-Jähriger ist am Freitagvormittag in ein Silo gefallen und hat sich schwer verletzt. Der Unfall passierte in Bernbeuren auf einem landwirtschaftlichen Anwesen, teilt die Polizei Schongau mit. Der Mann konnten noch nach Hilfe rufen, sodass seine Frau und Mutter seine Lage schnell erkannten. Mit einem Kran hoben sie ihn aus dem Silo und legten ihn auf einer angrenzenden Plattform ab. Dort konnten die Angehörigen erste Hilfe leisten.

    Hubschrauber in Bernbeuren: Mann ist in Silo gefallen und hat sich schwer verletzt

    Die Feuerwehr traf wenig später am Unfallort ein. Eine Rettung über die Drehleiter war aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht möglich, teilt die Marktoberdorfer Feuerwehr auf den Sozialen Medien mit. Daher wurde der Mann mithilfe von Steckleitern von der Plattform geborgen und anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Dieser brachte den schwer verletzten Patienten mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

