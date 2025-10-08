Autofahrerin missachtet Vorfahrt: 45-jähriger Radfahrer in Marktoberdorf angefahren und verletzt

Am Dienstagnachmittag ist in Marktoberdorf ein Radfahrer von einem Auto angefahren und verletzt worden. Laut Polizei wollte eine 18-jährige Autofahrerin in den Kreisverkehr in der Johann-Georg-Fendt-Straße fahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 45-jährigen Fahrradfahrers, der bereits im Kreisverkehr fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der leicht verletzte Fahrradfahrer wurde vor Ort durch einen Rettungswagen erstversorgt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Am Auto und am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von rund 1.500 Euro.

