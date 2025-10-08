Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Unfall in Marktoberdorf: 45-jähriger Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt.

Unfall in Marktoberdorf

Autofahrerin missachtet Vorfahrt: 45-jähriger Radfahrer in Marktoberdorf angefahren und verletzt

18-Jährige will in Marktoberdorf mit ihrem Auto in einen Kreisverkehr fahren. Dabei übersieht sie einen Radfahrer. Der Mann kommt verletzt ins Krankenhaus.
Von Dirk Ambrosch
    • |
    • |
    • |
    Ein 45-jähriger Radfahrer ist am Dienstag bei Unfall in Marktoberdorf verletzt worden.
    Ein 45-jähriger Radfahrer ist am Dienstag bei Unfall in Marktoberdorf verletzt worden. Foto: Thomas Kunz

    Am Dienstagnachmittag ist in Marktoberdorf ein Radfahrer von einem Auto angefahren und verletzt worden. Laut Polizei wollte eine 18-jährige Autofahrerin in den Kreisverkehr in der Johann-Georg-Fendt-Straße fahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 45-jährigen Fahrradfahrers, der bereits im Kreisverkehr fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der leicht verletzte Fahrradfahrer wurde vor Ort durch einen Rettungswagen erstversorgt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Am Auto und am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von rund 1.500 Euro. 

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden