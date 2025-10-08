Unfall bei Geisenried: Auto kommt von Fahrbahn ab und landet auf Verkehrsinsel

Bei Geisenried bei Marktoberdorf (Kreis Ostallgäu) ist es am Dienstagabend zu einem Autounfall gekommen. Eine Autofahrerin hatte nach der Abfahrt von der B12 die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, teilt die Polizei mit. Dabei kam ihr Auto auf einer Verkehrsinsel zum Stehen.

Unfall bei Geisenried: Auto dreht sich und landet auf Verkehrsinsel

Die 33-Jährige war mit ihrem Auto auf der B12 von Kempten nach Kaufbeuren unterwegs. Nachdem sie von der B12 abgefahren war, soll sie auf der B472 bei Geisenried einen lauten Knall gehört haben. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Das Auto der Frau geriet anschließend auf die Gegenfahrbahn und streifte die Leitplanke. Nachdem sich das Auto gedreht hatte, blieb es entgegen der Fahrtrichtung auf einer Verkehrsinsel stehen.

Autofahrerin kommt mit dem Schrecken davon

Wie die Polizei weiter mitteilt, blieb die Fahrerin bei dem Unfall unverletzt. Allerdings erlitt das Auto einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf knapp 7000 Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr Geisenried und die Straßenmeisterei Marktoberdorf kümmerten sich um die Ableitung des Verkehrs und die Säuberung der Fahrbahn. Beide Fahrspuren waren dafür zeitweise komplett gesperrt.

