Kurioser Unfall im Ostallgäu

Fahranfänger fährt sein Auto im Schlamm fest, gibt Gas und prallt gegen Baum

Bei Stötten am Auerberg ist ein Autofahrer am Sonntag gegen einen Baum geprallt. Sein Auto war zuvor im Schlamm festgesteckt.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Bei Stötten am Auerberg im Ostallgäu ist ein Auto gegen einen Baum geprallt.
    Bei Stötten am Auerberg im Ostallgäu ist ein Auto gegen einen Baum geprallt. Foto: picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt (Symbolbild)

    Bei Stötten am Auerberg ist am Sonntagmittag ein junger Autofahrer gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall auf einer Parallelstraße der B16 auf Höhe Heggen.

