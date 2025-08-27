Klein, aber fein: Bei diesem Viehscheid kommen nur die Tiere einer Alpe zurück ins Tal

Der Viehscheid in Apfeltrang ist der nördlichste Alpabtrieb in der Region. Er findet auch 2025 wieder in dem Ortsteil von Ruderatshofen (Kreis Ostallgäu) statt.

Der Viehscheid gehört zu den kleineren Veranstaltungen in der Region, ist aber trotzdem sehenswert. Hier finden Sie alle Informationen zum Viehscheid in Apfeltrang 2025.

Steckbrief: Der Viehscheid in Apfeltrang 2025

Name : Viehscheid Apfeltrang (Gemeinde Ruderatshofen)

Ort : 87674 Ruderatshofen-Apfeltrang, Apfeltranger Dorfstr./Wenglinger Str.

Termin : Sonntag, 5.10.2025 ab 10.30 Uhr

Besonderheit : Alpabtrieb von der Schroffensteinalpe mit Bewirtung, Zeltbetrieb und Musik.

Wann ist Viehscheid 2025 in Apfeltrang?

Der Termin für den Viehscheid 2025 in Apfeltrang ist Sonntag, 5. Oktober. Ab 10.30 Uhr werden an dem Tag die Tiere von der Schroffensteinalpe durchs Dorf zum Scheidplatz an der Wenglinger Straße - nahe dem Landgasthof Hubertus - getrieben.

Dort werden die Rinder ihren Besitzern übergeben. Anschließend gibt es ein Musikprogramm und Bewirtung im Festzelt.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Apfeltrang?

Zum Viehscheid in Apfeltrang kann man mit dem Auto oder mit dem Zug anreisen. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, fährt bis zu den Bahnhöfen in Ebenhofen, Marktoberdorf oder Kaufbeuren (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn). Von den Bahnhöfen aus gibt es jeweils einen Bus nach Apfeltrang (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Wo gibt es Parkplätze in Apfeltrang?

In Apfeltrang gibt es für Besucherinnen und Besucher ausgewiesene und öffentliche Parkplätze, wo sie ihre Fahrzeuge abstellen können. Alternativ kann man bei einem der Bahnhöfe in der Nähe parken und mit dem Bus nach Apfeltrang fahren.

Was ist am Viehscheid in Apfeltrang so besonders?

Beim Viehscheid in Apfeltrang 2025 kommen nur die Tiere von einer Alpe zurück ins Tal. Er gehört damit zu den kleineren Veranstaltungen im Allgäu. Dennoch gibt es ein Rahmenprogramm mit Festzelt, Bewirtung und musikalischer Unterhaltung.

Wo kann ich in Ruderatshofen übernachten?

Für Viehscheid-Besucherinnen und -Besucher gibt es in Ruderatshofen, ebenso wie in den Ortsteilen Apfeltrang, Geisenhofen, Heimenhofen, Hiemenhofen, Immenhofen und Leichertshofen Übernachtungsmöglichkeiten. Informationen über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt das Gastgeberverzeichnis der Gemeinde Ruderatshofen sowie unter Telefon +49 08343-306 oder per E-Mail.

Wer ist der Veranstalter des Viehscheids in Apfeltrang?

Den Viehscheid in Apfeltrang gibt es bereits seit 2009. Damals war es noch ein Ereignis für die Dorfbewohner, heute zieht er auch Zuschauerinnen und Zuschauer von außerhalb an. Veranstalter des Almabtriebs ist die Weidegenossenschaft Apfeltrang. Diese besitzt dort Almflächen, die jedes Jahr vom Jungvieh der Mitglieder beweidet werden.

Um den Viehscheid auf die Beine zu stellen, packt das ganze Dorf an: Freiwillige bauen das Zelt auf und kümmern sich um Absperrung, Verkauf und den Viehscheid selbst.

