Vom Bic-Feuerzeug bis zum Traktor für Fendt in Marktoberdorf: Designer Louis L. Lepoix war ein Tausendsassa

Die Geschichte hinter dem Design

Weltberühmtes Feuerzeug und Traktoren: Diese Designer-Ikone arbeitete auch für Fendt

Seine BIC-Feuerzeuge kennt jeder. Doch der Designer Louis L. Lepoix auch für Fendt gearbeitet und Traktoren entworfen. In seinem Werkarchiv ist einiges zu finden.
Von Andreas Filke
    Mit dem Entwurf von Farmer und Favorit hat der bekannte Designer Louis Lucien Lepoix bei Fendt eine neue Traktorengeneration auf den Weg gebracht. Foto: Lepoix-Archiv

    „Haste mal Feuer?“ Oft geht der Griff nach dieser Frage in eine der Taschen von Hose oder Jacke. Zum Vorschein kommt meist ein Einwegfeuerzeug. Ovale Grundform, liegt gut in der Hand, ein schnelles Rollen am Zündstein, bis die – damals eine Besonderheit – verstellbare Flamme leuchtet. 1973 kam es auf den Markt, entworfen von Louis Lucien Lepoix, kurz L. L. L. genannt. Ein begnadeter Designer mit Verbindungen nach Marktoberdorf. Zu Fendt.

