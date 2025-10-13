Weltberühmtes Feuerzeug und Traktoren: Diese Designer-Ikone arbeitete auch für Fendt

„Haste mal Feuer?“ Oft geht der Griff nach dieser Frage in eine der Taschen von Hose oder Jacke. Zum Vorschein kommt meist ein Einwegfeuerzeug. Ovale Grundform, liegt gut in der Hand, ein schnelles Rollen am Zündstein, bis die – damals eine Besonderheit – verstellbare Flamme leuchtet. 1973 kam es auf den Markt, entworfen von Louis Lucien Lepoix, kurz L. L. L. genannt. Ein begnadeter Designer mit Verbindungen nach Marktoberdorf. Zu Fendt.
Die Geschichte hinter dem Design
