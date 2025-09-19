Die Wurzeln der Basketball-Europameister Oscar und Tristan da Silva liegen auch im Allgäu

„Wie steht’s?“ „Sie liegen zurück.“ „Und jetzt?“ „Sie führen.“ Und dann die Schlussphase. „Sie liegen hinten.“ Die Spannung ist nicht auszuhalten. „Wie sieht es aus?“ „Jetzt sind sie wieder vorn.“ Die Aufregung im Finale der Basketball-Europameisterschaft gegen die Türkei war im Hause der Familie Steinbach in Marktoberdorf besonders groß. Margarete Steinbach musste ihrem Mann die Zwischenstände übermitteln. „Ich konnte mir das nicht anschauen. Meine Nerven“, sagt Peter Steinbach und winkt ab. Kein Wunder: Schließlich standen gleich beide Enkel des Paares in Riga für Deutschland auf dem Spielfeld – und ließen sich am Ende feiern.
„Oma, hast Du das gesehen?“
