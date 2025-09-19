Icon Menü
Die Wurzeln der Basketball-Europameister Oscar und Tristan da Silva liegen auch im Allgäu

Die Wurzeln der Basketball-Europameister Oscar und Tristan da Silva liegen auch im Allgäu

In Marktoberdorf ist die Freude über den Titelgewinn riesig: Dort leben ihre Großeltern. Sie erinnern sich an die Kindheit der beiden im Allgäu.
Von Andreas Filke
    Familienfoto gleich nach dem Gewinn der Basketball-Europameisterschaft: Mit Stolz betrachten die Großeltern von Tristan und Oscar da Silva, Margarete und Peter Steinbach, das Foto, das auch Schwiegersohn Valdemar und Tochter Christine zeigt. Es hat im Wohnzimmer ihres Hauses in Marktoberdorf einen Ehrenplatz.
    Familienfoto gleich nach dem Gewinn der Basketball-Europameisterschaft: Mit Stolz betrachten die Großeltern von Tristan und Oscar da Silva, Margarete und Peter Steinbach, das Foto, das auch Schwiegersohn Valdemar und Tochter Christine zeigt. Es hat im Wohnzimmer ihres Hauses in Marktoberdorf einen Ehrenplatz. Foto: Andreas Filke (Archiv)

    „Wie steht’s?“ „Sie liegen zurück.“ „Und jetzt?“ „Sie führen.“ Und dann die Schlussphase. „Sie liegen hinten.“ Die Spannung ist nicht auszuhalten. „Wie sieht es aus?“ „Jetzt sind sie wieder vorn.“ Die Aufregung im Finale der Basketball-Europameisterschaft gegen die Türkei war im Hause der Familie Steinbach in Marktoberdorf besonders groß. Margarete Steinbach musste ihrem Mann die Zwischenstände übermitteln. „Ich konnte mir das nicht anschauen. Meine Nerven“, sagt Peter Steinbach und winkt ab. Kein Wunder: Schließlich standen gleich beide Enkel des Paares in Riga für Deutschland auf dem Spielfeld – und ließen sich am Ende feiern.

