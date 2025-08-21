Icon Menü
Wald-Wimberg kämpft um Tempo-70-Zone: Offener Brief an Landrätin Zinnecker

Forderung nach Tempo 70

Nach jahrzehntelangem Kampf: Ostallgäuer Dorf erhält durchgehendes Tempolimit

Nach über 20 Jahren kommt ein durchgehendes Tempolimit in Wald-Wimberg. Der Landkreis verlängert den Tempo 70-Bereich - vor allem für die Sicherheit der Schüler.
Von Stefanie Gronostay
    Um die Sicherheit der Schulkinder zu erhöhen, weitet der Landkreis Ostallgäu den Tempo-70-Bereich in Wimberg aus. Bisher galt in dem Bereich, in dem das Schulbuswartehäuschen steht, Tempo 100.
    Um die Sicherheit der Schulkinder zu erhöhen, weitet der Landkreis Ostallgäu den Tempo-70-Bereich in Wimberg aus. Bisher galt in dem Bereich, in dem das Schulbuswartehäuschen steht, Tempo 100. Foto: Stefanie Gronostay

    Es ist geschafft: Nach über 20 Jahren bekommt Wald-Wimberg ein durchgehendes Tempolimit. Die Tempo 70-Strecke in Wimberg wird verlängert, sodass sie nun auch den Süden der Ortschaft einschließt, teilte das Landratsamt mit. In Wimberg, einem kleinen Weiler der Ostallgäuer Gemeinde Wald, sorgte diese Nachricht für große Freude. Über zwei Jahrzehnte hatten Anwohnerinnen und Anwohner der Kreisstraße OAL 23 ein durchgehendes Tempolimit gefordert. Immer wieder hatten sie Anfragen und Briefe ans Landratsamt geschickt – und sich auf ein altes Versprechen des früheren Landrats Adolf Müller berufen. Nun mit sichtbarem Erfolg.

