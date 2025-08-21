Nach jahrzehntelangem Kampf: Ostallgäuer Dorf erhält durchgehendes Tempolimit

Es ist geschafft: Nach über 20 Jahren bekommt Wald-Wimberg ein durchgehendes Tempolimit. Die Tempo 70-Strecke in Wimberg wird verlängert, sodass sie nun auch den Süden der Ortschaft einschließt, teilte das Landratsamt mit. In Wimberg, einem kleinen Weiler der Ostallgäuer Gemeinde Wald, sorgte diese Nachricht für große Freude. Über zwei Jahrzehnte hatten Anwohnerinnen und Anwohner der Kreisstraße OAL 23 ein durchgehendes Tempolimit gefordert. Immer wieder hatten sie Anfragen und Briefe ans Landratsamt geschickt – und sich auf ein altes Versprechen des früheren Landrats Adolf Müller berufen. Nun mit sichtbarem Erfolg.

Stefanie Gronostay

87616 Wald

Tempolimit