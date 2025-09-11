Bagger am Walder Weiher? Das hat es mit den Arbeiten auf sich

Anfang Oktober beginnen die Arbeiten zur Dammsicherung und Hochwasserentlastung am Walder Weiher. Dies wurde im Gemeinderat von Wald bekannt gegeben. Zudem sucht die Gemeinde für den Kiosk am Weiher einen neuen Pächter.
Anfang Oktober beginnen die Arbeiten zur Dammsicherung und Hochwasserentlastung am Walder Weiher. Dies wurde im Gemeinderat von Wald bekannt gegeben. Zudem sucht die Gemeinde für den Kiosk am Weiher einen neuen Pächter.
