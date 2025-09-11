Icon Menü
Marktoberdorf
Walder Weiher: Bagger rücken im Oktober an – neuer Pächter für Kiosk gesucht

Walder Weiher

Bagger am Walder Weiher? Das hat es mit den Arbeiten auf sich

Kaum ist die Badesaison vorbei, rücken Anfang Oktober Bagger an den Weihern an. Für die nächste Saison wird außerdem noch ein Pächter für den Kiosk gesucht.
    Am Walder Weiher stehen Baggerarbeiten an.
    Am Walder Weiher stehen Baggerarbeiten an. Foto: Wolfgang Hepke (Archivbild)

    Anfang Oktober beginnen die Arbeiten zur Dammsicherung und Hochwasserentlastung am Walder Weiher. Dies wurde im Gemeinderat von Wald bekannt gegeben. Zudem sucht die Gemeinde für den Kiosk am Weiher einen neuen Pächter. 

