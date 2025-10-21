Icon Menü
Marktoberdorf

Herbstereignisse beim Römerverein

Weinfest und Weinlese sind für den Marktoberdorfer Römerverein ein voller Erfolg.
Von Cornelia Tauber für Förderverein Römerbad Marktoberdorf
    Weinfest beim Römerverein: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher erfreuten sich an den kulinarischen Köstlichkeiten und erkundeten das Museumsgelände.
    Weinfest beim Römerverein: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher erfreuten sich an den kulinarischen Köstlichkeiten und erkundeten das Museumsgelände. Foto: Cornelia Tauber

    Sonniges Herbstwetter strahlte über dem Weinfest des Römervereins Marktoberdorf, und zahlreiche Besucher erfreuten sich an den kulinarischen Köstlichkeiten, lauschten der Livemusik von Martin Fowles and Friends aus Kaufbeuren, nahmen rege das Angebot kostenloser Führungen durch das Museumsgelände wahr, und auch die Kinder hatten Freude an den verschiedenen Mal-, Spiel- und Bastelaktionen. Höchst ertragreich verlief die diesjährige Weinlese am kleinen Weinberg des Römergeländes; nun wird Sven Dürr vom Weinhof Hosp daraus den „Römerwein“ keltern.

