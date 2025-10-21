Herbstereignisse beim Römerverein

Sonniges Herbstwetter strahlte über dem Weinfest des Römervereins Marktoberdorf, und zahlreiche Besucher erfreuten sich an den kulinarischen Köstlichkeiten, lauschten der Livemusik von Martin Fowles and Friends aus Kaufbeuren, nahmen rege das Angebot kostenloser Führungen durch das Museumsgelände wahr, und auch die Kinder hatten Freude an den verschiedenen Mal-, Spiel- und Bastelaktionen. Höchst ertragreich verlief die diesjährige Weinlese am kleinen Weinberg des Römergeländes; nun wird Sven Dürr vom Weinhof Hosp daraus den „Römerwein“ keltern.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet

Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online.

Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!