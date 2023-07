Supercup-Übertragung 2023: FC Bayern München - RB Leipzig live im Free-TV und Stream

Beim Supercup kommt es auch 2023 wieder zum Spiel FC Bayern München - RB Leipzig. Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Übertragung der Partie.

25.07.2023 | Stand: 14:37 Uhr

Seit 2010 findet wieder jährlich der Supercup statt. Beim von der Deutschen Fußball Liga ausgerichteten Spiel treten stets der amtierende deutsche Meister und der Sieger des DFB-Pokals gegeneinander an. Das klingt allerdings abwechslungsreicher, als es sich in der Realität tatsächlich gestaltet. Denn die am Spiel zwischen den Liga- und Pokalsiegern beteiligten Vereine sind fast immer die selben

Der FC Bayern steht als deutscher Meister nun schon das 12. Mal auf dem Rasen, nachdem das Duell vor 14 Jahren wieder eingeführt wurde. Lediglich 2011 und 2012 übernahm Borussia Dortmund diese Rolle. Die Borussen sind aber auch sonst recht häufig beim Supercup dabei. Bereits sieben Mal traten sie als Pokalsieger oder Vizemeisteister (im Fall, dass die Münchner sich das Double sichern konnten) gegen den FCB an. Seit zwei Jahren hat dieses fast schon traditionelle Duell nicht mehr stattgefunden. Denn anstelle des BVB konnte sich 2022 und 2023 RB Leipzig im DFB-Pokal durchsetzen. Nachdem sie den Supercup im vergangenen Jahr nicht gewinnen konnten, bekommen die Leipziger in diesem Jahr eine Revanche.

Wann findet der Supercup statt? Wird das Spiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig live übertragen? Alles rund um den diesjährigen Supercup erfahren Sie hier bei uns.

FC Bayern München - RB Leipzig im Supercup: Termin und Uhrzeit des Spiels - Wann ist Anpfiff?

Als amtierender deutscher Meister hat der FC Bayern München auch im Sommer einen vollen Terminkalender. Der Beginn der Bundesliga Saison 23/24 ist bereits am 18. August. Wir üblich kommt den Bayern als deutscher Meister dabei das Eröffnungsspiel zu. Kurz davor müssen sie sich allerdings noch beim Supercup beweisen. Dieser findet erst am 12. August statt, nachdem laut Spielplan des DFB-Pokals 23/24 einen Tag zuvor bereits das neue Turnier begonnen hat.

Das Spiel FC Bayern München - RB Leipzig beim Supercup wird diesmal allerdings nicht wie gewohnt im Stadion des Pokalsiegers gespielt. Grund dafür ist, dass bereits im vergangenen Jahr im Heimstadion der Leipziger gespielt wurde und eine Austragung des Supercups zweimal hintereinander am selben Ort nicht vorgesehen ist. Daher findet der Supercup 2023 in der Allianz Arena in München statt. Die Uhrzeit des Anpfiffs der Partie ist 20.45 Uhr.

Supercup-Übertragung: FC Bayern München gegen RB Leipzig live im Free-TV und Stream

Wer heutzutage über kein Abo bei Streamingdiensten wie DAZN oder Sky verfügt, kann nur begrenzt Fußball schauen. Denn die Übertragungsrechte der meisten Ligen und Turniere liegen bei den Privatanbietern. Lediglich einige ausgewählte Spiele sind auch im Free-TV zu sehen. Im Falle der DFB-Pokal-Übertragung 2023/24 bedeutet das, dass es auch ein paar Spiele ins Programm von ARD und ZDF geschafft haben. Bei der Übertragung der Bundesligaübernimmt der Privat-Sender für manche Partien Sat.1 diese Rolle.

Dieses Angebot hat Sat.1 allerdings auch auf den Supercup ausgeweitet. Das Spiel FC Bayern München gegen RB Leipzig ist daher auch im Free-TV zu empfangen. Die Übertragung der Partie startet um 19.30 Uhr, Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Auch im Live-Stream ist das Spiel zu sehen. Gleich zwei Streaming-Anbieter stehen den Zuschauern hier zur Verfügung. Das Duell kann sowohl auf ran.de als auch auf Joyn verfolgt werden.

Spiel: FC Bayern München gegen RB Leipzig, Supercup 2023

FC Bayern München gegen RB Leipzig, Supercup 2023 Datum: Samstag, 12. August 2023

Samstag, 12. August 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Übertragung im Free-TV: Sat.1

Sat.1 Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream:ran.de, Joyn

FC Bayern München vs. RB Leipzig im Supercup 2023: Bilanz der Teams

Ein Aufeinandertreffen vom FC Bayern München und RB Leipzig ist natürlich keine Seltenheit. Als Top-Vereine kämpfen die Mannschaften jedes Jahr um die Meisterschale in der Bundesliga. Was allerdings sehr wohl eine Seltenheit ist, ist ein Sieg der Leipziger gegen die Bayern. Laut fussballdaten.de sind die Müncher sowohl beim Supercup als auch beim DFB-Pokal gegen RB Leipzig ungeschlagen. Auch in der Bundesliga steht die Bilanz der Partie mit 7:2 deutlich zu Gunsten der Bayern. Allerdings muss hier erwähnt werden, dass es im Rahmen der Bundesliga auch zu fünf Unentschieden zwischen den Vereinen gekommen ist. Ganz so groß ist der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften dann also doch nicht.